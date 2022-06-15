سلوك الإنتحار!!

الإنتحار مشروع فردي أو جماعي له مبرراته ومسوغاته التي تدفع إليه.

فالإنتحار فكرة تولد في أعماق الشخص , وكلما كانت مبكرة المنشأ فأنها ستكون ذات قدرة على التحقق , فإذا بدأت منذ الصغر فأنها ستنضج مع الأيام وتعبر عن نفسها ذات يوم قريب.

وقتل النفس ليس بالعمل الهين , بل يتطلب تبريرات وأدلة وبراهين لإقناع الشخص بضرورة إنهاء حياته.

ومن أخطر المسوغات الإنتحارية هو الدين , أي عندما يعطي الشخص صاحب الفكرة الإنتحارية الفاعلة فيه , معنى ديني لها , فأن تنفيذها سيكون سهلا وقريبا جدا.

وفي مجتمعات تنتشر فيها ثقافات الموت ومعاداة الحياة بإسم الدين , فمن المتوقع أن يكون الإنتحار سلوكا متكررا ونسبته عالية.

فالذين يدعون أن الدين يمنع الإنتحار , يغفلون الوجه الآخر للدين , وهو أنه يبرر ويعزز سلوك الإنتحار إذا أريد إستخدامه لهذا الإتجاه , وفي مجتمعات خالية من الإحصاءات الدقيقة والمعلومات الموثقة , لا يمكن الجزم بنفي الإنتحار أو إثباته بمصداقية.

ففي مجتمعاتنا – مثلا – لا توجد دراسات رصينة بل هناك تصورات وأحكام مسبقة , ففي العقود الماضية , كان مفهوم أن لا وجود للإنتحار في مجتمعاتنا أكذوبة صارخة.

واليوم نتحدث عن الإنتحار بذات الرؤية الخالية من المعلومات الإحصائية المدروسة بعناية , فننتهي إلى تكهنات تزيد الإلتباس ولا تقدم حلا موضوعيا نافعا.

د-صادق السامرائي

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