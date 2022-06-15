شركة حكومية تشكو الهجمات العشائرية وعدم تسديد ديونها

ذي قار/ حسين العامل

كشفت إدارة شركة أور العامة للصناعات الهندسية في ذي قار إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن تسجيل ارتفاع في انتاجها ومبيعاتها العام الحالي، مؤكدة تجهيز دوائر الكهرباء بـ 1000 كيلو متر من القابلوات والاسلاك خلال شهر ايار المنصرم وتسويق نحو 500 طن من مقاطع وصفائح الالمنيوم الى الاسواق المحلية وتركيا وسوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال مدير عام الشركة حيدر سهر نعيمة الحسيناوي، إن “شركة أور العامة تواصل تجهيز دوائر الكهرباء في بغداد والفرات الاوسط وذي قار وبقية الدوائر الاخرى بإنتاجها من القابلوات والاسلاك”.

وأشار الحسيناوي، في حديث مع (المدى)، إلى “توقيع عقود لتجهيز قابلوات وأسلاك بمختلف القياسات والاحجام وبأطوال 3 آلاف كيلو متر خلال شهر ايار الماضي تم تجهيز 1000 كيلو متر منها حتى الان”.

وأضاف، أن “التجهيز يكون بحسب الحاجة الفعلية للدوائر المعنية وفي وقت قياسي لا يتجاوز مدة العقد المبرم”.

ونوه الحسيناوي، إلى “قيام الشركة بالتجهيز المباشر للطلبيات الاخرى من عمليات الانتاج النمطية ولاسيما مع اشتداد الحاجة للقابلوات والاسلاك نتيجة ارتفاع الاحمال الكهربائية خلال فصل الصيف”.

يذكر أن شركة أور العامة للصناعات الهندسية، قد أنشئت مطلع سبعينيات القرن الماضي وباشرت بالعمل عام 1973، وتضم قسمين إنتاجيين أحدهما يختص بصناعة القابلوات والأسلاك الكهربائية بمختلف القياسات والأحجام، والآخر هو قسم معامل الألمنيوم ويختص بإنتاج صفائح ومقاطع الألمنيوم بمختلف قياساتها، ويعمل في الشركة أكثر من 3 آلاف منتسب حالياً من مختلف الاختصاصات الفنية والهندسية.

وعن انتاج ومبيعات الشركة من مقاطع وصفائح الالمنيوم، تحدث الحسيناوي عن “تسويق ما بين 400 الى 500 طن الى القطاع الخاص والاسواق المحلية وتركيا وسوريا خلال العام الجاري”، مؤكداً “تواصل عملية الانتاج لتأمين الكميات المطلوبة من المواد”.

وأوضح، أن “الشركة تعمل ضمن خطة سنوية واخرى خمسية لتحديث خطوطها الانتاجية وتطوير مفاصل العمل وفقا لحاجة السوق”.

ويواصل الحسيناوي، أن “الخطة السنوية تأخذ بنظر الاعتبار الاختناق في خطوط الانتاج وتعمل على معالجته من خلال تجهيز خطوط انتاج جديدة”.

ونوه، إلى “تجهيز خمس مكائن انتاج حديثة خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي وادخالها ضمن خطوط الانتاج العاملة في الشركة”.

وأفاد الحسيناوي، بأن “تحديث خطوط الانتاج أسهم بصور كبيرة بتطوير ورفع الطاقة الانتاجية في الشركة”.

وفي رده على امكانية تصنيف شركة اور ضمن الشركات الرابحة، أجاب، أن “عمل الشركة ما زال يواجه الكثير من المعوقات في المرحلة الراهنة وهذا ما يحول دون تصنيفها ضمن الشركات الرابحة”.

ويسترسل الحسيناوي، أن “الشركة تتعرض للإغلاق ما بين فترة واخرى من العشائر التي تدعي ملكية الارض التي انشئت عليها الشركة ولغاية اليوم يقومون بإغلاق بعض ابواب الشركة”.

وأردف، ان “تأخير الوزارات في تسديد الديون المستحقة للشركة اضاف معوقا آخر للعمل”.

وبين الحسيناوي، أن “وزارة الكهرباء كانت مدينة للشركة بـ 35 مليار دينار حتى وقت قريب وبعد المطالبات اوعز الوزير بتسديد جزء منها”، مؤكداً ان “مديونية وزارة الكهرباء الحالية تبلغ 25 مليار دينار واجبة السداد للشركة”.

ولفت، إلى أن “الوزارات الاتحادية تسدد مستحقات القطاع الخاص وتتلكأ بتسديد مستحقات شركتنا كونها شركة حكومية”، معرباً عن أسفه لأن “الدعم الحكومي للصناعة ضعيف إن لم يكن سلبياً ولاسيما في مجال صرف المستحقات المالية”.

وأضاف الحسيناوي، أن “شركة اور عليها التزامات مالية واجبة السداد من إيراداتها بصورة مباشرة، من بينها تأمين رواتب 600 موظف يعملون بنظام العقود، يقدر اجمالي رواتبهم بـ 400 مليون دينار شهرياً”. وتحدث، عن “مبالغ أخرى لتسديد 40 بالمئة من رواتب منتسبي الشركة العاملين على الملاك الدائم والبالغ عددهم 2450 منتسبا، مع تأمين مستحقات الاستقطاعات التقاعدية ومخصصات الخطورة التي تصرف للمنتسبين”.

وزاد الحسيناوي، أن “رواتب المنتسبين الدائمين تصرف بواقع 40 بالمئة من ايرادات الشركة و60 بالمئة من وزارة المالية”.

وذكر، ان “اجمالي ما مطلوب تسديده شهرياً من ايرادات الشركة يقدر بنحو مليار دينار”.

ومضى الحسيناوي، إلى أن “الشركة يمكن ان تكون من الشركات الرابحة ويمكن ان توظف المزيد من العاملين والخريجين العاطلين عن العمل في حال اسهمت الجهات الحكومية المعنية بتذليل المعوقات والعقبات التي تواجه الشركة”، وانتهى إلى “عدم وجود ارادة حقيقية لتنشيط الصناعة”.

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