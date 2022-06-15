أعلن مسؤول حكومي، أمس الثلاثاء، عن صدور قرار رسمي بتعيين مدير جديد لناحية هبهب شمال غربي ديالى. وقال قائممقام قضاء الخالص (20 كم شمال بعقوبة) عدي الخدران في حديث لـ(المدى)،

إن “قرارا رسميا صدر بتعيين حسين المعموري مديرا لناحية هبهب خلفا للمدير السابق حسن شلال الذي أحيل للتقاعد”. وأضاف الخدران، أن “المعموري استلم منصبه بشكل رسمي وهو خامس مدير لناحية هبهب بعد 2003”. وتعد هبهب من النواحي المرتبطة إداريا بقضاء الخالص ويعتمد أغلبية سكانها على الزراعة في تأمين مصادر رزقهم.

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