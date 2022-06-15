Posted on by

صدور قرار رسمي بتعيين مدير جديد لناحية هبهب

أعلن مسؤول حكومي، أمس الثلاثاء، عن صدور قرار رسمي بتعيين مدير جديد لناحية هبهب شمال غربي ديالى. وقال قائممقام قضاء الخالص (20 كم شمال بعقوبة) عدي الخدران في حديث لـ(المدى)،

إن “قرارا رسميا صدر بتعيين حسين المعموري مديرا لناحية هبهب خلفا للمدير السابق حسن شلال الذي أحيل للتقاعد”. وأضاف الخدران، أن “المعموري استلم منصبه بشكل رسمي وهو خامس مدير لناحية هبهب بعد 2003”. وتعد هبهب من النواحي المرتبطة إداريا بقضاء الخالص ويعتمد أغلبية سكانها على الزراعة في تأمين مصادر رزقهم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close