فرنسا تدخل اقتصاد الحرب وماكرون يتفقد قواته على أبواب أوكرانيا

يزور‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رومانيا‭ ‬لتفقد‭ ‬500‭ ‬جندي‭ ‬فرنسي‭ ‬ينتشرون‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬زيارة‭ ‬دعم‭ ‬الى‭ ‬مولدافيا‭ ‬واخرى‭ ‬محتملة‭ ‬الى‭ ‬كييف‭.‬

فيما‭ ‬ادخل‭ ‬ماكرون‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لاقتصاد‭ ‬الحرب‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬2025‭.‬

وعمليا‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬دخلت‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬يتطلب‭ ‬بحسب‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يحتم‭ ‬ثورة‭ ‬مالية،‭ ‬إذ‭ ‬يهدف‭ ‬بالمقام‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬للصناعة‭ ‬الدفاعية‭ ‬بزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬إنتاجها‭ ‬وقدراتها‭ ‬بصورة‭ ‬سريعة‭.‬

منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بامكاننا‭ ‬التعامل‭ ‬بنفس‭ ‬القواعد‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬سنة،‭ ‬يجب‭ ‬تكييف‭ ‬الامكانات‭ ‬مع‭ ‬التهديدات‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬قانون‭ ‬البرمجة‭ ‬العسكرية‭ (‬2019-2025‭) ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬عند‭ ‬تدشينه‭ ‬الاثنين‭ ‬المعرض‭ ‬الأوروبي‭ ‬الكبير‭ ‬للدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬البري‭ ‬Eurosatory‭ ‬في‭ ‬فيلبانت‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬باريس‭.‬

بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬القلة‭ ‬وزيادة‭ ‬الاعتمادات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬يوفر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬إضافية‭ ‬للجيوش‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬ميزانية‭ ‬الدفاع‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬

من‭ ‬غير‭ ‬الوارد‭- ‬في‭ ‬مطلق‭ ‬الأحوال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭- ‬القيام‭ ‬بجهد‭ ‬موازنة‭ ‬إضافي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الجيوش‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوكورنو‭ ‬‮«‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مسألة‭ ‬حجم‭ ‬الامكانات‮»‬‭ ‬للجيوش‭ ‬هناك‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬تحديدا‭ ‬نريد‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬للصناعات‭ ‬للاستعداد‭ ‬لبرامج‭ (‬أسلحة‭) ‬أقصر‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬المدة‮»‬‭ ‬و»تكون‭ ‬قادرة‭ ‬أيضا‭ ‬أحيانا‮»‬‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬المزيد‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬الحرب‭ ‬هذا‭ ‬سيمر‭ ‬ايضا‭ ‬عبر‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬مخزوننا‭ ‬الاستراتيجي‮»‬‭.‬‮ ‬

أظهر‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ذلك،‭ ‬استهلاك‭ ‬الذخيرة‭ (‬القذائف‭ ‬والقنابل‭ ‬والصواريخ‭) ‬مذهل‭ ‬خلال‭ ‬نزاع‭ ‬شديد‭ ‬الكثافة‭. ‬من‭ ‬هنا‭ ‬الاستهلاك‭ ‬السريع‭ ‬للمخزون‭ ‬الفرنسي‭ ‬الضئيل،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬باريس‭ ‬تعتبر‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬نزاع‭ ‬يشملها‭ ‬سيتم‭ ‬عبر‭ ‬تحالف‭.‬

‭- ‬200‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬للصاروخ‭ -‬

بالنسبة‭ ‬للجنرال‭ ‬تشارلز‭ ‬بودوين‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للقسم‭ ‬الفني‭ ‬لسلاح‭ ‬البر‭ ‬واليوم‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬ل‭ ‬Coges‭ ‬Events‭ ‬،‭ ‬منظم‭ ‬Eurosatory،‭ ‬فان‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬الأهم‭ ‬هي‭ ‬سد‭ ‬الثغرات‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬والذخيرة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شحنات‭ ‬كبيرة‭ ‬وتجديد‭ ‬المخزونات‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لماكرون‭ ‬الى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬أوروبا‭ ‬المتضررة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬أواخر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المنتظرة‭ ‬جدا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬قد‭ ‬تتم‭ ‬قريبا‭ ‬برفقة‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماريو‭ ‬دراغي‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬وروما‭. ‬وهي‭ ‬معلومات‭ ‬لم‭ ‬تؤكدها‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬مقررا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭. ‬لكنها‭ ‬سترتدي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصولها‭ ‬أهمية‭ ‬أكبر‭ ‬لأن‭ ‬فرنسا‭ ‬تتولى‭ ‬حاليا‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

سيصل‭ ‬ماكرون‭ ‬برفقة‭ ‬وزيري‭ ‬الخارجية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬والدفاع‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوكورنو‭ ‬مساء‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬ميخائيل‭ ‬كوغالشينيرو‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كونستانتا،‭ ‬الميناء‭ ‬الروماني‭ ‬الكبير‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الاسود،‭ ‬والتي‭ ‬اصبحت‭ ‬استراتيجية‭ ‬أكثر‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭.‬

بعد‭ ‬ان‭ ‬يستقبله‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروماني‭ ‬نيكولاي‭ ‬تشيوكا‭ ‬سيبحث‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬النسر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيزات‭ ‬قوات‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬‮«‬لموقفه‭ ‬الرادع‭ ‬والدفاعي‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الشرقي‭ ‬لأوروبا‮»‬‭.‬

فرنسا،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬تنشر‭ ‬500‭ ‬عسكري‭ ‬بينهم‭ ‬350‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الوحدات‭. ‬يشكلون‭ ‬‮«‬كتيبة‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬300‭ ‬جندي‭ ‬بلجيكي‭ ‬سيحل‭ ‬محلهم‭ ‬هولنديون‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭.‬

سينضم‭ ‬اليهم‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬الرئيس‭ ‬الروماني‭ ‬كلاوس‭ ‬يوهانس،‭ ‬وسيعبر‭ ‬ماكرون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬التزامنا‭ ‬تجاه‭ ‬حلفاء‭ ‬ضمن‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬وشركاء‭ ‬أوروبيين‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬الاستثمار‭ ‬الكبير‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭. ‬نشرت‭ ‬فرنسا‭ ‬مؤخرا‭ ‬هناك‭ ‬نظام‭ ‬دفاع‭ ‬أرض‭-‬جو‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭.‬

‮«‬وكان‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الكلفة‭ ‬البشرية‭ ‬لمعركة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬سيفيردونيتسك‭ ‬‮«‬مروعة‮»‬،‭ ‬وسط‭ ‬هجوم‭ ‬عنيف‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬اليومية‭ ‬للشعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬‮«‬الكلفة‭ ‬البشرية‭ ‬لهذه‭ ‬المعركة‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭. ‬إنها‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬مروعة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬التاريخ‭ ‬العسكري‭ ‬سوف‭ ‬يذكر‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬معركة‭ ‬دونباس‭ ‬باعتبارها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أعنف‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬ريزنيكوف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬يقتلون‭ ‬يوميا‭ ‬و500‭ ‬يتعرضون‭ ‬لإصابات‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬

وكان‭ ‬زيلينسكي‭ ‬قد‭ ‬ذكر‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬أن‭ ‬جيشه‭ ‬يخسر‭ ‬‮«‬بين‭ ‬60‭ ‬الى‭ ‬100‭ ‬جندي‭ ‬يوميا‮»‬‭.‬

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