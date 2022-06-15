قيادي كوردي: مغامرات ومزايدات PKK ستكرر مأساة عفرين وسرى كانيه وكرى سبي

أكد قيادي كوردي سوري، اليوم الأربعاء، أن مغامرات ومزايدات حزب العمال الكوردستاني PKK وروافده ومؤسساته وتوابعه المتعددة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) ستكرر مرة أخرى مأساة الشعب الكوردي في عفرين وسرى كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض).

وقال مصطفى جمعة، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS) : «بعكس حقبة الفوضى التي انقضت منذ سنوات وسميت بالخلاقة، وكانت مضبوطة وفق إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، وخاضعة لمصالحها وتوجهاتها الاستراتيجية في تشكيل بؤر توتر في بعض مناطق العالم ومنها الشرق الأوسط، فإن العالم يسير الآن نحو فوضى غير خلاقة تسببت بها حرب روسيا البوتينية على أوكرانيا، تدفع بتوسعها واستمرارها ومترتباتها ومآلاتها إلى خلق معادلات سياسية جديدة على مستوى العالم، وتشير إلى خلق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وفق توجهات واستراتيجيات مغايرة عن المرحلة السابقة، وربما تؤدي إلى اصطدامات أكثر عنفا على المستوى الدولي مع بوادر ظهورها في المحيطين الهادي والهندي، وتشكل تكتلات سياسية واقتصادية وعسكرية فيها، لا يمكن التكهن بنهايات خططها ولا نتائج تصعيدها».

وتابع جمعة «في مثل هذه الظروف تخسر أكثر الدول، ولكن تأتي متوافقة مع مصالح بعض الدول الأخرى بسبب ميزة تموضعها الجيوبوليتيكي وإمكانية الاستفادة من أوراق المساومة التي تتوفر كنتائج للتوترات والحروب، من هنا تتوثب تركيا نحو إخضاع الأوراق والأدوات المتوفرة لصالح تدخل جديد في الوضع السوري عموما والكوردي خصوصا، بحجج هي دائما متوفرة بسبب سياسات PKK المتهورة وممارساته الرعناء».

وأوضح جمعة، أنه «منذ شهر والفعل العسكري التركي أصبح يوميا عبر القصف والمسيرات والتهديد بالاجتياح لمنطقتي الشهباء ومنبج بداية، كمرحلة أولى، ثم مناطق شرق الفرات، أي على طريقة القضم والهضم. أعتقد أن ظروف العملية وأدواتها أصبحت جاهزة تركيا باستثناء موقفي روسيا وأمريكا».

وقال السياسي الكوردي: «يمكن لروسيا أن تحصل على تنازلات تركية في موضوع دعمها الباهت لأوكرانيا مقابل تخليها عن رفضها للعملية العسكرية فتعمد على سحب جنودها من مواقعها الحالية، أما أمريكا ورغم موقفها الرافض حتى الآن، إلا أنها ربما تقايض فقط تلك المنطقتين بقبول تركيا ضم فنلندا والسويد إلى الناتو».

وأشار إلى أن «تركيا لا تحتاج دائما إلى ذرائع وحجج من PKK أو من غيرها، هي لديها توجه مستدام نحو تفكيك كوردستان وتشتيت أبنائها وإجراء التغيير الديموغرافي بالقوة، فالكورد أمام مرحلة خطيرة، بسبب سوء إدارتهم وتقطيع أوصالهم وغياب إرادة وحدة الصف والقرار الموحد لديهم».

وأردف جمعة بالقول: «لا يمكن هنا التعويل على موقف بشار الأسد في التصدي والصمود، لأن طرد قوات سوريا الديمقراطية أو إضعافها هي لمصلحة النظام البعثي بكل تأكيد، وفي هذا المجال فإن مغامرات ومزايدات PKK وروافده ومؤسساته وتوابعه المتعددة في كوردستان سوريا ستكرر مرة أخرى مأساة شعبنا في عفرين وسرى كانيه وكرى سبي دون شك» .

وختم مصطفى جمعة حديثه بالقول، إن «الكورد في هذا الوقت يحتاجون إلى وحدة حركتهم السياسية، وإلى العقلانية في اتخاذ القرارات، وليس إلى العنتريات التي لا تطعم جائعا ولا تحمي خائفا».

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