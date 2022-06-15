مسرور بارزاني: إساءة استخدام التكنولوجيا أضرّت بالمجتمع ويجب تنظيمها ومحاسبة المخالفين

أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في كوردستان عبر تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية

في إطار زياراته إلى الوزارات والدوائر الحكومية، تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء 14 حزيران (يونيو) 2022، وزارة النقل والاتصالات، واستقبله وزير النقل والاتصالات آنو جوهر.

وأشرف رئيس الحكومة، بحضور الوزير والمديرين العامين، على اجتماع خاص بوزارة النقل والاتصالات.

وفي مستهل اللقاء، قدم وزير النقل والاتصالات ومديرو الوزارة، تقريراً مفصلاً بالبيانات والمعلومات، عن عمل الوزارة ونشاطاتها ومشاريعها الوزارية بالإضافة إلى برامجها وخططها فيما يتعلق بالنقل والاتصالات.

وفي سياق ذلك، تطرق رئيس الحكومة في كلمة له إلى أهمية وزارة النقل والاتصالات، بصفتها إحدى الوزارات المعنية بالخدمات الحكومية، والتي تقدم خدماتها إلى المواطنين في مجالات شتى.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في كوردستان عبر تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، والقضاء على الروتين والبيروقراطية، فضلاً عن إدارة الأعمال والشؤون الحكومية وتقديم الخدمات إلى المواطنين بشكل أفضل وأسرع.

كذلك لفت رئيس الحكومة إلى أهمية إعادة تنظيم مجال الاتصالات وعمل الشركات، بما لا يدع أي مجال للاحتكار بهذا الصدد، إلى جانب دعم الابتكارات في مجال التكنولوجيا والمشاريع الصغيرة، وأن يتم منح مواطني إقليم كوردستان أكبر الفرص في التعيين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل نسبة موظفي الإقليم في تلك الشركات عن 70 في المئة.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى الحديث عن ضرورة وأهمية إعادة تنظيم استخدام الاتصالات والتكنولوجيا في إقليم كوردستان، والتي كثيراً ما تلحق أضراراً بالغة بالمجتمع وتخلق مشاكل عائلية ومجتمعية ونفسية وقانونية كبيرة نتيجة إساءة استخدام التكنولوجيا وأجهزة الاتصالات والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عدا عن كونها أسهمت كثيراً في نشر الآراء والأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبالتالي يتعين وضع حد واتخاذ إجراءات قانونية إزاء إساءة استخدام التكنولوجيا والإنترنت.

وتناول رئيس الحكومة الخطط الحكومية الرامية للارتقاء بالنقل العام، مشيراً إلى المشروع الاستراتيجي المتعلق بإنشاء السكك الحديدية بين إقليم كوردستان والمحافظات العراقية ثم دول الجوار فالعالم، وأكد أن المشروع سينعكس إيجاباً على مسيرة تعزيز البنية التحتية لإقليم كوردستان والعراق. ونوّه أيضاً إلى عدد من المشاريع الخاصة بالحافلات وسيارات الأجرة في المدن وإنشاء محطات دولية للشاحنات، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف لتطوير النقل العام.

وفي ختام الاجتماع، قدم الحضور عدداً من المقترحات والتوجيهات والملاحظات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة من وزارة النقل والاتصالات.

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