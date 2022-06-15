حنان حبيب الله

هاتف جالكسي S22 Ultra يساعد على إنتاج قصة ميلي بوبي براون بعنوان (Coming-of-Age)

· ميلي بوبي براون تتعاون مع سامسونج في أول ظهور لها في مجال الإخراج

كنوز نت – حنان حبيب الله : أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن تعاونها مع الممثلة ميلي بوبي براون، لمساعدتها على تحقيق الحلم الذي يراودها في كتابة وإخراج وإنتاج فيلمها القصير. ومن خلال استخدام جهاز جالكسي S22 Ultra الذي طرح حديثاً، والمتميز بتكنولوجيا الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونج حتى الآن، تروي ميلي قصة شخصية ذات أبعاد عميقة وراقية، وتمتاز بالمرونة والنمو واكتشاف الذات.

[شاهد المقطع الدعائي: https://youtu.be/dN4BQ1h7VoM]

وبعد إصدار المقطع الدعائي في الثامن من مارس، تم الكشف عن الفيلم بالكامل في 22 مارس 2022. وتعدّ قصة ميلي فريدة من نوعها، ويسلط الفيلم الضوء على الوعي بالذات والشعور بانعدام الأمن،وهي مشاعر تعاني منها نساء كثيرات كل يوم.

وتقول ستيفاني تشوي، رئيسة التسويق في وحدة أعمالMX في سامسونج للإلكترونيات: “نفخر بانضمام ميلي إلى فريق جالكسي، ويشرفنا أن تتاح لنا الفرصة لمتابعتها طوال رحلتها لنزداد تعلقاً بها في الكثير من النواحي. وسننتظر بشغف ما ستكشفه للجمهور مع بدايتها في عالم الإخراج. ويسعدنا للغاية مساعدتها في إحياء هذه القصة لأول مرة باستخدام بعض الميزات الفريدة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي في جهاز جالكسي S22 Ultra. ونأمل أن تساعد على إلهام وتمكين الفتيات الأخريات في مشاركة رحلاتهن وإيصال أصواتهن، لأننا نعتقدأنه يمكن لأي شخص سرد قصص مذهلة إذا ما تم تزويده بالأدوات المناسبة”.

وتقول ميلي بوبي براون في تعليقها على هذا المشروع: “كنت أطمح دائماً في الجلوس على كرسي المخرج، وأعرب عن تقديريلشركة سامسونج لمنحي فرصة تحقيق حلمي وجعله حقيقة واقعة. لقد تلقيت دعوة لمواجهة هذا التحدي وإحياء رؤيتي،وكان استخدام جالكسي S22 Ultra ممتعاً للغاية،مع ملاحظة جودة الفيديو وطبيعة التصوير على الهاتف المحمول الذي ساعدني في ترجمة أفكاري. ويحكي هذا الفيلم القصير قصة شخصية عميقة، ولكنه أيضاًيبعث برسالة إلى الفتيات الأخريات. وآمل أن يساعد هذا العمل في تمكينهن للتحلي بالشجاعة للتعبير عن أنفسهن،والسعي الدؤوب وراء تحقيق أحلامهن”.

وخلال مراحل إخراج الفيلم، صورت ميلي جميع اللقطات باستخدام هاتف جالكسي S22 Ultraالذي يوفر أكبر مجس بكسل من سامسونج على الإطلاق.وبفضل هذه الخصائص، تستطيع عدسات كاميرا هذا الهاتف التقاط المزيد من الضوء والبيانات، لتحسين الإضاءة، والتقاط التفاصيل المعقدة في مقاطع الفيديو ليلاً أو نهاراً. ومع وجود عدسة Super Clear Glass المتطورة في الهاتف ذاته، فإن اللقطات التي يتم تصويرها في ظروف الإضاءة المنخفضة، مثل تلك التي تظهر في بداية الفيلم، تكون على درجة عالية من السلاسة والوضوحوخالية تماماً من الوهج. وبالتالي، يستطيع أي شخص التقاط صور مذهلة، وإطلاق العنان لإبداعاته، ومشاركة قصته مع الآخرين.

وتم الكشف عن الفيلم الكامل في 22 مارس 2022 عبر قناة سامسونج علىاليوتيوب، وحساب ميلي بوبي براون على الإنستغرام،@milliebobbybrown.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

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