واشنطن‭:‬بايدن‭ ‬سيبحث في‭ ‬اسرائيل‭ ‬والسعودية أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬والقبة‭ ‬الحديدية‭ ‬

الرياض‭:‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬للزيارة‭ ‬منتصف‭ ‬حزيران

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬سيتوجه‭ ‬برحلة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬الى‭ ‬السعودية،‭ ‬ما‭ ‬سيشكل‭ ‬سابقة‭ ‬لرئيس‭ ‬أميركي،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬سيقوم‭ ‬برحلة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬الى‭ ‬جدة‭ ‬بالسعودية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬الى‭ ‬16‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬فيها‭ ‬رئيس‭ ‬أميركي‭ ‬برحلة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بالدولة‭ ‬العبرية‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬سيلتقي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬اتّهمت‭ ‬الأخير‭ ‬بإصدار‭ ‬أمر‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬سيقابل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

كما‭ ‬سيشارك‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬افتراضية‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬I2‭-‬U2‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الهند‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والإمارات‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬سيزور‭ ‬المملكة‭ ‬يومي‭ ‬15‭ ‬و‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬القادم‭.‬

ونص‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬بدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬يقوم‭ ‬الرئيس‭ ‬جوزيف‭ ‬بايدن‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬1443هـ،‭ ‬الموافقين‭ ‬15‭ ‬و‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬2022م،‭ ‬يلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬بخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وبصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬لبحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬رفيع‭ ‬للصحافيين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬القمة‭ ‬ستشهد‭ ‬‮«‬محادثات‭ ‬تتناول‭ ‬أزمة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬حيث‭ ‬تشكّل‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬مركزين‭ ‬مهمين‭ ‬للابتكار‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كرئيس‭. ‬وسيلتقي‭ ‬القادة‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والسعوديين،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

ويسعى‭ ‬بايدن‭ ‬الى‭ ‬إقناع‭ ‬السعوديين‭ ‬بزيادة‭ ‬إنتاجهم‭ ‬النفطي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬والتضخم‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭. ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬دقيقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬اليه‭ ‬بايدن‭.‬

وسيشكّل‭ ‬لقاؤه‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للسعودية،‭ ‬تغييرا‭ ‬مثيرا‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬سياسته‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

فقد‭ ‬اعتبر‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬التي‭ ‬قادته‭ ‬الى‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬أن‭ ‬قتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬وتقطيع‭ ‬أطرافه‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬منبوذة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬لا‭ ‬احد‭ ‬يعتد‭ ‬بكلام‭ ‬الانتخابات،‭ ‬والبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يريد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحه‭ ‬اولا‭.‬

وكان‭ ‬خاشقجي‭ ‬صحافيا‭ ‬معارضا‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وينشر‭ ‬مقالات‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬تقرير‭ ‬لمكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأميركي‭ (‬اف‭ ‬بي‭ ‬آي‭) ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬بقتل‭ ‬خاشقجي‭.‬

من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬ضد‭ ‬الأمير‭ ‬مما‭ ‬يعده‭ ‬المراقبون‭ ‬محاولة‭ ‬أمريكية‭ ‬للابتزاز‭ ‬والضغط‭ ‬لتمشية‭ ‬ملفات‭ ‬أمريكية‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬للإعلام‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬المملكة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السياسة‭ ‬الأميركية‭ ‬كانت‭ ‬تتطلب‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬للعلاقات‭ (…) ‬لا‭ ‬قطيعة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬جريمة‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬شريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬ثمانية‭ ‬عقود‭ ‬ويقطنها‭ ‬قرابة‭ ‬ثمانين‭ ‬ألف‭ ‬أميركي‭. ‬وذكر‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أن‭ ‬‮«‬امن‭ ‬الطاقة‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬محورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن‭ ‬الى‭ ‬السعودية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬اميركيين‭ ‬أشاروا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬للجولة‭ ‬أهدافا‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أوسع‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كارين‭ ‬جان‭ ‬بيار‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الزيارة‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تشكّل‭ ‬ذروة‭ ‬اشهر‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬تمليها‭ ‬اعتبارات‭ ‬داخلية‭.‬

وسيلتقي‭ ‬بايدن‭ ‬عشرة‭ ‬مسؤولين‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬القصيرة‭ ‬لكن‭ ‬المكثفة،‭ ‬وستؤشر‭ ‬الزيارة،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬كبير،‭ ‬الى‭ ‬‮«‬عودة‭ ‬القيادة‭ ‬الأميركية‮»‬‭.‬

وستبدأ‭ ‬الزيارة‭ ‬بلقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭. ‬وزار‭ ‬بايدن‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬تقريبا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬

وسيتناول‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬بينيت‭ ‬الدعم‭ ‬الأميركي‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬لنظام‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬المضاد‭ ‬للصواريخ،‭ ‬‮«‬القبة‭ ‬الحديدية‮»‬،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توترات‭ ‬يغذيها‭ ‬الفشل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬وانسحبت‭ ‬منه‭ ‬واشنطن‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬رافضا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬سيزور‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬منطقة‭ ‬تستخدم‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬الاختراعات‭ ‬في‭ ‬بلدينا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الليزر‭ ‬المضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬وللأخطار‭ ‬الجوية‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬سيجدّد‭ ‬التزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحازم‭ ‬بأمن‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

كما‭ ‬سيلتقي‭ ‬بايدن‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

وسيجدّد‭ ‬‮«‬التزامه‭ ‬الدائم‭ ‬بحل‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬دولتين‮»‬‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وفلسطينية،‭ ‬وسيسعى‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬الحرارة‭ ‬الى‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬قطعت‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬جولته،‭ ‬يتوجه‭ ‬بايدن‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬ستثير‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬وستطبع‭ ‬التاريخ‭ ‬أيضا،‭ ‬إذ‭ ‬سينتقل‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬تقله‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬الى‭ ‬جدة،‭ ‬وسيكون‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أميركي‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬لا‭ ‬يقيم‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬منطلقا‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬إسرائيلية‭. ‬وكان‭ ‬سلفه‭ ‬استقل‭ ‬رحلة‭ ‬جوية‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬

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