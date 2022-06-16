آخر أخبار وزارة التربية الزنكَلاديشية

حيدر حسين سويري

سمع مراسلنا خبراً مفاده: يقال (والعهدة على القائل): أن عشيرة الحارس المتهم بتسريب الأسئلة الوزارية الزنكَلاديشية، ودت (بعثت) كَوامه (تحذير) إلى مدير عام التربية. يقولون له: كلامكم حتى المطي ما يصدقه، لأن أنتم تقولون: قاصة الاسئلة بيها بصمة ورمز سري. زين، إذا هيج شلون الحارس كَدر يفتحها؟! (لازم باصم عليها بأصبع رجله اليسرى وفاتحها؟!)؛ حيث تم القاء التهمة برمتها على الحارس (الذي لا يعلم مكان الأسئلة ولا يقرأ ولا يكتب) وكما يقال: ذبها براس حارس واطلع منها فارس (طعمه)!

من جانب أخر أكدت مصادر إعلامية قيام رئيس الوزراء بتوبيخ معالي دولة فخامة وزير التربية المخترق، وقال مصدر مقرب من الوزير في حديث له، أن الوزير قرر مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، اعتراضا على اجراءات الراكظي غير القانونية (يمكن لان هم حكومة تصريف أعمال) بتوجيه عقوبة التوبيخ. وقي نفس السياق أمر الراكظي بسحب يد السيد مدير عام التربية، التي تم تسريب الأسئلة منها (على العموم الاثنين خربانين ضحك وكلمن كَاعد بمكتبة ومباشر عمله وكأن شيئاً لم يكن)

صرح مسؤول في وزارة التربية قائلاً: ندرس امكانية تطبيق زي موحد للكوادر التدريسية النسائية، والزامهم بألوان محددة، والتأكيد على اللبس المحتشم داخل المدارس، وسيكون للمشرفين والمدراء الدور في المتابعة والزيارات الميدانية على ذلك، والذي لا يلتزم سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وحفاظا على العملية التعليمية بكافة جوانبها (يعني بعد ماكو تسريب للأسئلة وراح تتوفر الكتب والرحلات والمدارس وكل صف بيه 20 تلميذ ورياضة وفنية وكل شيء وكلاشي طلع الصوج كله بلبس المعلمات)

وأخير رسالة من معلمة زنكَلاديشية الى وزير التربية: سيادة معالي دولة فخامة وزير التربية المخترق، حضرات المستشارين غير المعرفين، السادة أعضاء هيئة النأي بنفسها، رئيس وأعضاء مجلس النوام الزنكَلاديشي المدمر، تحية كاريوكا وبعد: نحن شريحة المعلمين والمعلمات شكونا منذ سنوات ولم نسمع منكم رد لشكوتنا، فحن نعاني على مر الزمان من المدير ومعاونيه في المدارس وناشدنا مراراً وتكرارا من سوء آلية عمل الإدارة، فلم يتركوا اثراً طيباً على مر السنوات، حكمهم بالجور على الكوادر التربوية وتسلط مجحف، فنتمنى تغيير المدير ومعاونيه كل أربع سنوات، كي لا يتسلطوا ولا يصيبهم الغرور، ومن ضمن شكواي: عندما تحدث اية مشكله مع معلمه من ربعهن وملتهن يتآمرن بنقل المعلمة الى ابعد مدرسة، بدون اي مبرر وسبب، نحن نعاني من مشاكل الدوام خاصة النسوة يمتلكن الحقد والغيرة والمنافسة غير العادلة، مما تفسد العلاقات الوظيفية في المجتمع الوظيفي؛ سيادة الزرزور، أيها الخيرين واهل المناصب والوجهاء كونوا لنا عوناً وعضدا وساعدا لإنقاذ الكوادر التربوية التي انهكتها الزمرة الفاسدة من إدارة ومعاونين مما سبب نقل معلمات مجدات كفؤات مخلصات خلوقات في عملهن، فالمدارس تحدث فيها مشاكل وهنا الوساطات تلعب دور، بجانب المدير ومعاونيه دائما وتقع المظلومية على المعلم، وهناك عصابات تتفق على نقل وعقوبة معلم. ارجوا من القاري ان يقدر ولا ينتقد. التوقيع: اختكم التربوية ومن الله التوفيق… والله يا أختي (وانت ما محلفتي) كفيلج علي على هذا التعبير الـ……. والكتابة التي نصها أخطاء املائية واني صححتها، المفروض نطلعج تقاعد ونخلص العملية التربوية من أمثالكم. ودمتم للنضال

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