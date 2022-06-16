أسرة أم كلثوم تقبل اعتذار ناصر دويدار بعد أن كتب أنشودة “البيادة”:

متابعة أحمد منصور

كشف الصحفي باليوم السابع أحمد منصور، الذي كان مرافقًا للكاتب ناصر دويدار في زيارة اعتذاره لأسرة كوكب الشرق أم كلثوم، أن أسرة الفنانة الراحلة الكبيرة أبدت قبولها اعتذار ناصر دويدار، بعد أن أنشد بين أيديهم أنشودة (البيادة) التي تلقاها أحد أحفاد أم كلثوم (الضابط بالقوات المسلحة) بالترحاب، معلناً أن أسرته ستنظر في أمر التنازل عن البلاغ المقدم ضده للنائب العام، وتقول كلمات أنشودة البيادة ناصر دويدار:

ريحة البياده ورد

جلدالبياده نور

لمّا حثالة الأرض تتعافى علي عصفور

إزاى عديم العرض

يقتل وتستناه

هناك بنات الحور؟

نعل البياده شرف

كرامة…جاتكوا القرف

كرهنا دقن وزبيبه

ومسلمين ف الخيبه

والغالبية إنحرف

شوف ع البياده الرباط

خيط أتملى بالعياط

على زهور الربيع

جنود علي ظباط

والجدير بالذكر أن السيدة جيهان الدسوقي حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم قد نفت موضوع التنازل عن البلاغ وأكدت أنها مستمرة فيه.

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