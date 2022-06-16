اجتمعت مع طليقها في منزل جورج وسوف..أحدث ظهور لأمل عرفة وبناتها

أشعلت الفنانة السورية، أمل عرفة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها، مجموعة من الصور التي جمعتها بطليقها الفنان عبد المنعم عمايري، وبناتها سلمى ومريم، في منزل الفنان السوري جورج وسوف.

وعلّقت عرفة على الصور “أحلى زيارة لسلطان الطرب جورج وسوف..قلبك كبير ومعبى محبة..يطول عمرك ويخليك لأحبابك”. وحازت الصور على إعجاب عدد من المشاهير، منهم: جيسي عبدو، وجيسيكا عازار، وأيمن عبد السلام، وميسون أبو أسعد، وعبير شمس الدين ومحمود نصر.

واحتفلت أمل عرفة، اليوم، بميلاد ابنتها سلمى، فكتبت لها “العمر كلو يا ماما..وافرح فيكي وشوفك ناجحة وراسك مرفوع”. كما تلقّت التهاني من نجوم الفن، بينهم: شكران مرتجى، وصباح جزائري، ورنا شميس، ورنين مطر، ولورا أبو أسعد ومازن معضم.

وكانت أمل عرفة قد أحدّثت جدلاً كبيراً، بعد مسلسل (شرف) الذي كان من المقرّر أن يُعرض في رمضان، لكن تم تأجيله. يدور المسلسل في إطار اجتماعي، يتحدث عن قضايا الشرف في العالم العربي، تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب.

ومن المنتظر أن يُعرض المسلسل في السادس عشر من حزيران/ يونيو الجاري، على منصة وياك، بعد إلغاء عرضه في رمضان، لجرأة القصة المطروحة. وقبل حلول شهر رمضان، أعلنت أمل عرفة عن المسلسل، فقالت: “كل بنت كل صبية كل إمرأة معنية بهذا العمل وكل أب وأخ وزوج وابن أيضاً..للحد من جرائم الشرف..تابعونا بـ20 رمضان”.

وخلال رمضان، ظهرت أمل عرفة، في مسلسل الست كوم (حوازيق)، بطولة: وائل رمضان، وسلمى المصري، وزينة بارافي، تأليف زياد ساري وإخراج رشاد كوكش.

انفصلت أمل عرفة عن زوجها عبد المنعم عمايري، عام 2015، بعد 15 عاماً على زواجهما، تخلله انفصال عام 2013. وأطلّ الثنائي، قبل عدة أشهر في برنامج (بصراحة مع) على شاشة (إم بي سي)، والذي أكدّ فيه عمايري بأن “لا نيّة للرجوع بعد الطلاق”، فيما قالت عرفة “إنها لم تتركه من الأساس حتى ترجع له، فعلاقتهما مستمرة إلى الآن”.

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