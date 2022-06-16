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احتساب سنة عدم الرسوب قيد الدراسة

احتساب سنة عدم الرسوب قيد الدراسة

 بغداد: إسراء السامرائي
وجهت وزارة التربية بحصر أعداد التلاميذ الراسبين عامين متتاليين وتاركي الدراسة، للتصرف بشأنهم في حال احتساب (2021 – 2022) سنة عدم رسوب، الأمر الذي ما زال قيد الدراسة حتى الآن.
وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية عضو هيئة الرأي بالوزارة، الدكتور قيس الكلابي : إنه تم التوجيه بحصر أعداد التلاميذ الراسبين أو تاركي الدراسة سنتين متتاليتين من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنهم بحسب قانون التعليم الإلزامي، إذ تم توجيه اللجان الفرعية في المدارس بهذا الصدد لتأكيد الإعمام وتنفيذه من خلال الملاكات التربوية والإدارات بالمدارس الابتدائية.
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