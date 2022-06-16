الأوكرانيون يتجاهلون المهلة الروسية لتسليم سيفيرودونتسك و”الأطلسي”: لإرسال مزيد من العتاد

قال فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني، الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، إن روسيا ركزت هجومها الرئيس في شمال منطقة لوغانسك حيث تحاول شن هجوم متزامن في تسعة اتجاهات، وأضاف في منشور على الإنترنت أن القوات الأوكرانية “تواصل الكفاح ببسالة (دفاعاً) عن منطقة لوغانسك”، مشيراً إلى أن الروس يستخدمون الطائرات والقذائف الصاروخية والمدفعية.

إنذار روسيا

وتجاهل الأوكرانيون إنذار روسيا لتسليم مدينة سيفيرودونتسك الشرقية، الأربعاء 15 يونيو، في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة حلفاءها خلال تجمع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي على زيادة الدعم العسكري لكييف.

وباتت سيفيرودونتسك، المدمرة حالياً إلى حد بعيد، محور الحرب منذ أسابيع، وطلبت روسيا من القوات الأوكرانية المتحصنة في مصنع آزوت للكيماويات بالمدينة وقف “المقاومة غير المجدية وإلقاء السلاح” اعتباراً من صباح الأربعاء، مؤكدة على تقدمها في معركتها للسيطرة على شرق أوكرانيا، وتقول أوكرانيا إن أكثر من 500 مدني، بينهم 40 طفلاً، لا يزالون محاصرين إلى جانب المقاتلين في مصنع آزوت للكيماويات للاحتماء من القصف الروسي الذي لا يتوقف تقريباً منذ أسابيع.

خطورة طرق الفرار

وقال أوليكسندر ستريوك، رئيس بلدية سيفيرودونتسك، بعد انقضاء أجل الإنذار الروسي، إن القوات الروسية تحاول اقتحام المدينة من اتجاهات عدة، لكن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عنها ولم تعزل تماماً على الرغم من تدمير جميع جسورها النهرية، وأضاف، “الوضع صعب لكنه مستقر. طرق الفرار خطرة لكن هناك طرقاً”.

وقالت موسكو، إنها ستسمح بإجلاء المدنيين من المصنع، الأربعاء، لكن الانفصاليين المدعومين من روسيا قالوا إن القصف الأوكراني أفسد الخطة التي كانت ستشمل إخراج الناس باتجاه الأراضي التي يسيطرون عليها.

وقال سيرهي جايداي، حاكم إقليم لوغانسك الذي تقع به سيفيرودونتسك، إن الجيش يدافع عن المدينة ويبقي القوات الروسية بعيداً من ليسيتشانسك المدينة التوأم التي تسيطر عليها روسيا وتقع على الضفة الأخرى من نهر سيفرسكي دونتس.

مساعدات بمليار دولار

وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف إضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار، وأوضح بايدن، في بيان، أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني.

وتسعى القوات الروسية لاعتراض شحنات الأسلحة لأوكرانيا وأعلنت، الأربعاء، أنها دمرت بواسطة صواريخ “كاليبر” مستودع أسلحة أرسلها الحلف الأطلسي، قرب لفيف في غرب أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن لندن ستسلم أوكرانيا بصورة “وشيكة” قاذفات صواريخ متعددة.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع النواب التشيكيين شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن “أوكرانيا يجب أن تحصل على كل ما هو ضروري لتحقيق النصر”، وأعاد التأكيد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا كان مجرد خطوة أولى لموسكو، مضيفاً أن روسيا “طاغية، تريد كل شيء ولن تتوقف أبداً”.

لحظة محورية

في الأثناء، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مخاطباً عشرات من وزراء دفاع دول حلف الأطلسي المجتمعين في بروكسل، الأربعاء، لبحث تحركاتهم المقبلة، إن الحرب الروسية في “لحظة محورية”، وأضاف في بداية المحادثات، “لا يمكننا أن نتوقف ولا يمكننا أن نفقد قوتنا. فالمخاطر كبيرة للغاية”.

في غضون ذلك، قال الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن التحالف “يركز بشدة على زيادة الدعم لأوكرانيا”.

ودعا وزير الدفاع الأميركي حلفاءه الغربيين إلى “تكثيف” عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا التي تواجه صعوبة في ردع القوات الروسية في منطقة دونباس، وقال أوستن أثناء اجتماع للدول الأعضاء في “مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا” التي شكلتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مقر حلف شمال الأطلسي “ناتو” في بروكسل، “علينا تكثيف التزامنا المشترك كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، عن مواطنيها وأراضيها”.

زيارة ثلاثية

وإن كانت فرص أوكرانيا بالانضمام إلى الحلف الأطلسي أقل من أي وقت مضى، فإن كييف تترقب قراراً من الاتحاد الأوروبي بحلول 24 يونيو، في شأن طلبها الحصول على وضع الدولة المرشحة رسمياً للانضمام إلى التكتل، ما سيشكل بداية لآلية مفاوضات قد تستغرق سنوات.

وفي هذا السياق، ينتظر وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الخميس، إلى كييف، بحسب وسائل إعلام ألمانية وإيطالية، وستكون هذه أول زيارة من نوعها يقوم بها قادة أكبر ثلاث قوى اقتصادية في أوروبا منذ بدء الهجوم الروسي.

العقوبات

وفي مواجهة العقوبات الغربية، أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا بمقدار الثلث عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، مبررة ذلك بعدم قيام شركة “سيمنز” الألمانية بصيانة المعدات الضرورية، لكن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك قال في بيان، “من الواضح أنها استراتيجية لرفع الأسعار”.