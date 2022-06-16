الاتصالات تنسق مع العدل لنصب هواتف عمومية في السجون الإصلاحية

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، أنها تنسق مع وزارة العدل لتنصيب هواتف عمومية في السجون الإصلاحية، بغية فتح باب التواصل المستمر بين النزيل وأسرته .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريحإن “تنسيقاً يجري مع وزارة العدل لتطوير الواقع الخدمي للاتصالات في الدوائر التابعة لوزارة العدل، من خلال تنفيذ مشاريع خاصة بهذا الصدد”، لافتاً إلى “إقامة هواتف عمومية في السجون الإصلاحية ابتداءً من سجن الناصرية الإصلاحي”.

وأضاف المشهداني، أن “وزارة الاتصالات تعمل على تسخير جميع إمكانياتها الفنية والهندسية لتقديم الخدمات التي تحقق أحد مبادئ حقوق الإنسان للنزلاء المسجونين في عموم البلاد، بغية التواصل المستمر بين السجين وأسرته بحسب آلية تعتمدها إدارة السجون المعنية”.

وأشار الى ان “شبكات الاتصال مراقبة من قبل إدارة السجون، عبر منظومات اتصالاتية حديثة ومتطورة خصصت لهذا الشأن من أجل إنجاح مشروع الهواتف العمومية في السجون الإصلاحية”. انتهى/25

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