الاربعاء المقبل.. نقابة الصحفيين تحتفل بالعيد الوطني 153 للصحافة العراقية

وذكرت النقابة في بيان ان “نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية تحتفل في الخامس عشر من حزيران من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء في مثل هذا اليوم من عام 1869 “.

واضاف البيان، أن “الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم”.

وتابع البيان، “كان لنقابة الصحفيين دورها المتميز في إبراز الوجه الحضاري للعراق على الصعيد العربي والإقليمي والدولي من خلال تواجدها في المنظمات والهيئات الصحفية العربية والدولية اذ يرأس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإضافة الى عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين حيث عمل من خلال هذين الموقعين على تبيان الصورة المشرقة للعراق ودوره الحضاري على مدى التاريخ”.