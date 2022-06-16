المالكي: تكرار الانتهاكات على اقليم كوردستان يلحق الضرر بالعلاقات بين العراق وتركيا

انتقد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تكرار الانتهاكات التركية للاراضي العراقية واقليم كوردستان، عاداً اياها تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وكتب المالكي تغريدة بموقع تويتر، يوم الخميس (16 حزيران 2022)، ان “التجاوز على السيادة العراقية من اية دولة كانت امر مرفوض، وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لايقافه”.

واضاف المالكي ان “تكرار الانتهاكات التركية على الاراضي العراقية في اقليم كوردستان وسقوط عدد من الشهداء والجرحى سيلحق الضرر بالعلاقات بين العراق وتركيا بشكل كبير”.

رئيس ائتلاف دولة القانون، نوه الى ان “الاعتداءات المتكررة تدعو العراق الى مراجعة موقفه والعمل على منع هذه الانتهاكات”.

يشار الى ان طائرة مسيّرة تركية استهدفت مبنى تابعاً ليبشة في سنوني، يوم الاربعاء (15 حزيران 2022) وفقاً لمراسل رووداو الذي اكد ان المسيرة قصفت مقراً ليبشة في ناحية سنوني بسنجار. وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها القوات التركية هجوماً على منطقة سنوني في سنجار، وتنفذ تلك القوات التركية بين الحين والآخر عمليات في تلك المنطقة بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني وفصائل تابعة له، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي 18 نيسان 2022، أعلن الجيش التركي عن انطلاق عملية “المخلب – القفل” في مناطق آفاشين، متين، والزاب على اراضي اقليم كوردستان، ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، تسببت بأضرار كبيرة على تلك المناطق واخلاء عدد من القرى فيها. خلال الأشهر الاخيرة، حدثت مواجهات مسلحة بين قوات الجيش العراقي ومقاتلي وحدات مقاومة سنجار ايضاً في منطقة سنوني بسنجار، اودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. وتظاهر قسم من أهالي سنجار، مطالبين بخروج القوات العسكرية وابتعادها عن سنجار، مشيرين الى ان وقوع صدامات مسلحة داخل المناطق السكنية يشكل خطراً كبيراً على أرواح المدنيين، وهم يطالبون خروج القوات العسكرية من سنجار.

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