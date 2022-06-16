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بالوثائق.. عالية نصيف تحيل كتباً رسمية تخص مخالفات وزير النقل الى الجهات المعنية 

أحالت النائبة عالية نصيف مجموعة من الكتب الرسمية المتعلقة بمخالفات وزير النقل (الذي اتضح أنه لايمتلك شهادة جامعية) الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

وجاء في كتاب رسمي موجه من النائبة نصيف الى رئيس مجلس الوزراء :” نرفق لكم طياً كتابنا المتعلق بتصويب الوضع الدستوري لوزير النقل راجين اتخاذ اجراءاتكم مع التقدير “.

وجاء في كتب رسمية وجهتها الى رئيس هيئة النزاهة :” نرفق لكم طياً كتابنا المتعلق ببلاغ بخصوص السيد علي محسن هاشم، وكتابنا المتعلق بحساب وزير النقل في الأردن ” ، كما أرسلت النائبة نصيف كتاباً الى ديوان الرقابة المالية بشأن تعيين احدى السيدات بشكل غير قانوني في وزارة النقل .

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