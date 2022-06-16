بعد استقالة الصدريين.. نائب: الاطار يبحث عن لملمة البيت العراقي

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، محمد الشمري، الخميس، أن الاطار يبحث عن لملمة البيت العراقي بشكل كامل دون إخفاقات، مشيرا الى أنه يتعامل مع الجميع وفق مبدأ وطني وإجماع على الرأي والرأي الآخر.

وقال الشمري، في حديث في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “استقالة نواب التيار الصدري كانت خيارهم ومضوا فيها، ولابد من تشكيل الحكومة الآن وملء الفراغات الدستورية وفق الاستحقاقات الانتخابية”.

وأضاف، أن “تشكيل الحكومة لن يكتمل إلا بعد صعود النواب البدلاء لتعويض المستقيلين، وبعدها تستكمل الإجراءات بعد نهاية العطلة التشريعية في 10 تموز المقبل، وعلى النواب البدلاء التهيؤ لأداء القسم الدستوري ومن ثم البدء بإجراءات تشكيل الحكومة”.

وأوضح الشمري، أن “الاجتماعات من جانب الإطار مستمرة بشكل خطوات مكثفة لغرض إيجاد الآلية المناسبة”, مشيراً إلى أنَّ “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على توافق مع الإطار، إضافة إلى أنَّ المباحثات جارية لضمّ الآخرين من النواب السنة، وهناك أمل كبير في انضمامهم”.

ولفت إلى أن “الإطار التنسيقي يبحث عن توافق ولملمة البيت العراقي بشكل كامل دون إخفاقات، وهو يتعامل مع الجميع وفق مبدأ وطني وإجماع على الرأي والرأي الآخر واحترام جميع الآراء والتفاهم وفق مبادئ أساسية وطنية، وهي ثوابت أساسية لدى الإطار التنسيقي لإيجاد الأرضيات المناسبة للعمل المشترك وبالنهج الوطني”. انتهى/25

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