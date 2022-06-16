ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا: قضية عراقي توقف أول رحلة من بريطانيا والحكومة “لن تغير سياستها”

وكان من المقرر نقل 7 أشخاص إلى رواندا مساء الثلاثاء قبل قرار المحكمة الأوروبية الذي جاء بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا كانت نتيجتها لصالح انطلاق الرحلة.

أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بوقف ترحيل طالب لجوء عراقي سلسلة من الطعون القانونية في محاكم بريطانيا. ونقل جميع الركاب من الطائرة التي عادت بعد ذلك إلى إسبانيا.

وقالت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ – وهي جزء من مجلس أوروبا، الذي لا تزال بريطانيا عضوة فيه – إن الرجل العراقي، الذي لم يعلن اسمه، يواجه “خطرا حقيقيا بإلحاق ضرر لا رجعة فيه به” إذا بقي على متن الطائرة .

المحكمة الأوروبية قالت إن اللاجئ العراقي يواجه خطرا إن رحل.

وكانت محكمة بريطانية قد رأت أنه يمكن إعادته إلى بريطانيا إذا نجحت محاولته إلغاء سياسة النقل إلى رواندا. ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقول إنه لا توجد آلية قابلة للتنفيذ قانونيا لضمان قدرته على العودة من الدولة التي توجد في شرقي أفريقيا.

وأضافت محكمة ستراسبورغ أيضا أن الأمم المتحدة أثارت مخاوف من أن طالبي اللجوء، بعد نقلهم إلى رواندا، لن يتمكنوا من الوصول إلى إجراءات “عادلة وفعالة” لتحديد وضعهم كلاجئين.

ما موقف الحكومة البريطانية؟

قالت وزيرة الداخلية البريطانية إن هذه “الحواجز القانونية المتكررة” تشبه تلك التي واجهتها الحكومة في حالات ترحيل أخرى، مضيفة أن “العديد من الذين أُبعدوا من هذه الرحلة سيوضعون في الرحلة التالية”.