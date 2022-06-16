ذي قار تتخذ إجراءات مشددة خوفاً من تفشي الحمى النزفية

ذي قار/ حسين العامل

اعلنت ادارة قضاء الاصلاح (45 كم شرق الناصرية) عن غلق علوة المواشي كإجراء وقائي للحد من انتشار مرض الحمى النزفية، فيما دعت ادارة المستشفى البيطري في ذي قار الى اغلاق جميع المجازر والعلاوي ومحال القصابة لتفادي انتشار المرض الذي ارتفعت معدلات الاصابة فيه بصورة غير مسبوقة.

وقال مدير شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية في ذي قار حيدر علي حنتوش، إن “الموقف الوبائي الحالي للمحافظة هو تسجيل 66 إصابة بفايروس الحمى النزفية مع 17 حالة وفاة”.

وأضاف حنتوش، في تصريح إلى (المدى)، أن “هذه المعدلات من الإصابات والوفيات تعد غير مسبوقة في المحافظة”.

وأوضح، أن “الحمى النزفية هو مرض فايروسي حيواني المنشأ وينتقل بصورة خاصة من خلال المواشي”.

وزاد حنتوش، أن “الحيوانات تعتبر ناقلة للمرض ولا تتأثر به كثيراً وهو ينتقل عبر لدغة حشرة القراد المتطفل على الحيوانات المصابة وكذلك ينتقل الى الانسان عبر دم الحيوان المصاب ولاسيما المتعاملين مع لحوم الحيوانات وهم مصابون بجروح اذ ينتقل من خلال ذلك”.

ونوه، الى ان “الفئات الاكثر عرضة للإصابة به هم مربو المواشي والقصابون فضلاً عن المتعاملين مع لحوم المواشي المصابة”، مؤكدا “اصابة بعض النساء نتيجة تقطيع لحوم طازجة لحيوان مصاب”.

وبدوره، أكد قائممقام قضاء الاصلاح احمد الرميض، “غلق علوة بيع المواشي في القضاء لمدة عشرة ايام اعتبارا من السادس عشر من حزيران الحالي ومنع تداول ونقل المواشي من والى داخل القضاء”.

وتابع الرميض، أن “قرار الغلق جاء خلال اجتماع للحد من انتشار الحمى النزفية حضره ممثلون عن الدوائر الامنية ومدير المستوصف البيطري والبلدية ومدير القطاع الصحي”.

ودعا، “المستشفى البيطري والجهات المعنية الى تفعيل الاجراءات الوقائية لمنع اتساع انتشار الفايروس بشكل أكبر مما هو عليه حالياً”.

وكانت ادارة المستشفى البيطري في ذي قار اعلنت يوم الاثنين الماضي عن انطلاق حملة وقائية كبرى لمكافحة حشرة القراد الطفيلي الناقل لمرض الحمى النزفية في 20 وحدة ادارية تابعة للمحافظة، فيما بينت ان الحملة المدعومة من منظمة الصليب الاحمر الدولي تشارك فيها 42 فرقة بيطرية وفرق اخرى ساندة.

وبدورها، رحبت ادارة المستشفى البيطري في ذي قار بإغلاق علوة بيع المواشي في قضاء الإصلاح.

وقال مدير المستشفى عماد ذياب النصار في حديث إلى (المدى) ان “المستشفى البيطري سبق وان طلب من الحكومة المحلية في ذي قار إغلاق المجازر ومحال القصابة وعلاوي بيع المواشي لمدة 14 يوماً كونها من المصادر المؤثرة في نشر المرض”.

واضاف النصار، أن “هذا الطلب جاء بناء على توجيهات الوكيل الفني في وزارة الزراعة”، مبيناً أن “ادارة المحافظة بدورها وجهت الطلب الى الجهات المعنية بالأمن القومي والاخيرة رفضت تطبيقه لأسباب غير معروفة”.

ورأى، أن “طلب الغلق الذي تقدم به المستشفى البيطري جاء بناء على تقديرات واسس علمية تستند على دراسة حركة الطفيلي نفسه، والغاية منه الحفاظ على سلامة وحياة الناس”.

ووصف النصار “اغلاق علوة مواشي قضاء الاصلاح بانه خطوة بالاتجاه الصحيح؛ كونه يدخل ضمن الاجراءات الوقائية المطلوبة”، معربا عن امله بـ “تطبيق عملية الاغلاق بصورة صحيحة في ظل تداعي الاوضاع الراهنة”.

وعن سير الحملة الوقائية لمكافحة الطفيلي الناقل لمرض الحمى النزفية، قال النصار، ان “الحملة انطلقت منذ يومين في جميع الاقضية والنواحي وستتواصل لمدة 10 ايام”.

وتابع، أن “الحملة تشارك فيها 42 فرقة اضافة الى الفرق الاخرى العاملة في 21 مركز تابع للمستشفى البيطري”.

واشار النصار، الى ان الحملة تجري “تحت اشراف اطباء بيطريين وكوادر بيطرية ساندة”، مؤكداً “اهمية الحملة بمكافحة حشرة القراد في اماكن حضانتها بحظائر الحيوانات والجوبات وعلاوي بيع المواشي”.

وشدد، على “ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على حشرة القراد الناقل الرئيس لمرض الحمى النزفية”، معربا عن تفاؤله بـ “التوصل الى نتائج جيدة من شأنها ان تحد من مخاطر العدوى بالمرض والحد من انتشار الحمى النزفية بين المواطنين ومربي المواشي”.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات لوسائل اعلام رسمية أمس، إن “آخر إحصائية رسمية صدرت من المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية في دائرة الصحة العامة، سجلت 171 إصابة مؤكدة للحمى النزفية من بينها 32 حالة وفاة منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن”.

وأضاف البدر، أن “أكثر من نصف هذه الإصابات تماثلت للشفاء، بعد اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة”.

وأشار، الى أن “توزيع الإصابات جاءت تتصدره محافظة ذي قار بـ 66 إصابة منها 17 وفاة، بعدها محافظة ميسان بـ 22 اصابة ثم واسط بـ 18 ثم بابل بـ 16 إصابة”.

ولفت البدر، إلى “تسجيل اصابات في محافظات المثنى والديوانية وبغداد/ الكرخ والرصافة وكربلاء المقدسة والبصرة وكركوك ونينوى والنجف الأشرف واربيل وديالى ودهوك”.

وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد اعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة مرض الحمى النزفية برئاسة معاون المحافظ عباس الخزاعي ودوائر البيطرة والزراعة والبلديات والصحة والبيئة وقيادة الشرطة وتخصيص ردهة عزل متكاملة للمرضى المصابين في مستشفى الحسين التعليمي، ودعت وزارة الزراعة لدعم جهود المحافظة في مكافحة حشرة القراد وذلك عبر توفير كميات كافية من مادة (الدلتا مثرين) الداخلة في مكافحة الحشرة، كون توفير واستيراد المواد الداخلة في مكافحة هذه الحشرة هو من الصلاحيات الحصرية بوزارة الزراعة ولا يحق للحكومات المحلية استيرادها”.

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