ركود في الطريق.. سبع طرق للحفاظ على وضعك المالي

تتنامى مخاوف الركود بعد انخفاض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت وإعلان البنك المركزي الأميركي المسار الذي سيسلكه في زيادة أسعار الفائدة.

وينصح خبراء أسواق، بحسب واشنطن بوست، بعدم اتخاذ خطوات بناء على مخاوف الركود التي يمكن أن تضعك في وضع أسوأ من الناحية المالية، خاصة وأن فترات الركود لا تدوم إلى الأبد.

وفي المتوسط، تستمر فترات الركود 11 شهرا، وفقا لما ذكرته ليندسي بيل، خبيرة الأسواق واستراتيجيات المال في شركة Ally. وكان الركود الناجم عن الوباء عام 2020، أقصر ركود على الإطلاق بعدما استمر ثلاثة أشهر فقط.

وفيما يلي سبع نصائح لحماية نفسك سواء كان الركود سيناريو محتملا أم لا.

1. لا تخف السوق الهابطة

هذا الأسبوع، أكد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أنه في سوق هابطة، والتي تم تعريفها على أنها انخفاض بنسبة أكبر من 20 في المئة من أحدث مستوى إغلاق قياسي مرتفع سجلته مؤخرا.

ويبلغ متوسط مدة السوق الهابطة منذ عام 1950 حوالي 418 يوما، وفقا لأنتوني ساجليمبين استراتيجي الأسواق العالمية الذي قال: “ما عليك سوى تغيير وجهة نظرك قليلا، والنظر إليها على أنها فرصة إذا كنت مستثمرا طويل الأجل”.

وقد اقترح التركيز على الشركات التي تتمتع بميزانيات وتدفق نقدي قوي، والمنتجات التي يستخدمها المستهلكون ويحتاجون إليها.

2. لا تحاول تحديد توقيت التسويق

قد يرغب الكثير من الأشخاص في الخروج من سوق الأسهم أو تقليل ما يستثمرونه حتى تتحسن الأمور. هذا هو تعريف محاولة توقيت التسويق. وتقول واشنطن بوست إنه من المستحيل معرفة أفضل وقت للخروج ومتى يمكنك العودة إليه.

قال مارك هامريك، كبير المحللين الاقتصاديين في بانك ريت دوت كوم: “معظم الناس غير قادرين على ضبط التوقيت في التسويق. حتى وارين بافيت (قطب الأعمال) سيعترف بذلك”.

3. تخلص من ديون بطاقتك الائتمانية الآن

قال مات شولز، كبير محللي الائتمان في LendingTree: “المهمة الأولى لأي شخص لديه بطاقة ائتمان هي سداد أرصدته في أسرع وقت ممكن. عندما يكون الركود في الطريق وترتفع أسعار الفائدة بسرعة، يكون الأمر أكثر أهمية”.

وتتمثل إحدى طرق معالجة الديون لمثل هذه الحالات في الولايات المتحدة في الحصول على قرض شخصي منخفض الفائدة أو التسجيل للحصول على بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد.

كما يمكن التخلص من الديون بشكل أسرع إذا قمت بتحويل الديون ذات الفائدة المرتفعة إلى بطاقة ائتمان بمعدل 0 في المئة.

4. مدخرات احتياطية

ادخر إذا كنت تمتلك أموالا إضافية لأن الركود يمكن أن يغير ظروفك بسرعة. وإذا لم يكن لديك صندوق طوارئ، فكر في إلغاء العطلة أو تأجيل مشروع تجديد باهظ الثمن غير ضروري.

يقول هامريك: “بالنسبة للعديد من الناس في الوقت الحالي، فإن مشكلة التضخم تشبه حالة الطوارئ”. وأضاف “إنك لا تريد الاستدانة إذا فقدت وظيفتك أو لأن راتبك لا يواكب التضخم المرتفع تاريخيا”.

5. إنشاء نسخة احتياطية لصندوق الطوارئ

بالإضافة إلى وجود صندوق لظروف مثل للركود، توصي كريستين بنز، مديرة التمويل الشخصي لشركة مورنينغ ستار بمعرفة المكان الذي قد تذهب إليه للحصول على أموال إضافية إذا كنت في حاجة إليها عند الضرورة.

وقالت: “يمكن أن يكون خط ائتمان ملكية المنزل منطقيا في هذا السياق، ومن الأفضل الحصول عليه عندما تكون موظفا وعلى الأرجح مؤهلا”.

6. لا تقلل من قوة السندات

عادة عندما تنخفض الأسهم، تعمل السندات على موازنة حيازات الأسهم الخاصة بك. لكن أسعار السندات تضررت كذلك.

ورغم ذلك أشارت بنز إلى أنه في فترات الركود السابقة، صمدت السندات بشكل أفضل من أي قطاع آخر في السوق تقريبا.

وقالت: “إنها عنصر أساسي في المحفظة الاستثمارية، خاصة للأشخاص الذين هم في سن التقاعد أو على وشك التقاعد”.

7. احصل على عمل جانبي

هناك عدد قياسي من فرص العمل الشاغرة، حيث بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.6 في المئة. وشهد الاقتصاد مكاسب وظيفية في النقل والتخزين والترفيه والضيافة والتعليم والخدمات الصحية والحكومة، وفقا لوزارة العمل.

حتى إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي، فقد يكون الوقت مناسبا للحصول على وظيفة ثانية أو العثور على عمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة لزيادة دخلك ومدخراتك، كما تقول واشنطن بوست.