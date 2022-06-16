روسيا تستبعد من منظمة التجارة العالمية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الخميس، بأنه لم تتم مناقشة إمكانية انسحاب روسيا من منظمة التجارة العالمية، وأن موسكو لن تتخذ مثل هذه الخطوة.

وقال بانكين، رداً على سؤال الصحفيين بهذا الشأن، على هامش أعمال منتدى يطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “لا يتم بحث مثل هذا الموضوع”.

وأضاف: “لن نتخذ مثل هذه الخطوات، لأنه مهما كان الأمر صعبًا في منظمة التجارة العالمية، فقد انضممنا بوعي إليها على أساس الفوائد التي توقعناها وحصلنا عليها؛ ولن نغلق هذا الباب”.

يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية ومقرها مدينة جنيف، تهدف إلى تحرير التجارة الدولية وتنظيم العلاقات التجارية السياسية للدول الأعضاء. كما أنها المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. وتضم المنظمة 164 دولة عضواً، وذلك بعد انضمام أفغانستان بتاريخ 29 تموز/ يوليو 2016، إضافة إلى 24 دولة بصفة مراقب.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين له، يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 حزيران/يونيو. وتشارك وكالة الأنباء “روسيا سيغودنيا” الدولية الروسية في هذا المنتدى بصفتها شريكاً إعلامياً. انتهى/25د

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