روسيا وأوكرانيا: فلاديمير بوتين يقول إن بلاده تسعى لاستعادة “أراضيها الأصلية” كما فعل بطرس الأكبر

برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو موسكو لأوكرانيا بالقول إن بلاده تحاول الآن استعادة “أراضيها الأصلية”، تماما كما فعل حاكم روسيا بطرس الأكبر في بداية القرن الثامن عشر.

وقال بوتين في اجتماع لرواد الأعمال الشباب في موسكو يوم الخميس، في تصريحات بثت على الهواء مباشرة على قناة روسيا 24 الإخبارية: “بطرس الأكبر شن حرب الشمال لمدة 21 عاما، ويبدو أن هناك اعتقاد بأنه قاتل مع السويد واستولى على شيء ما منها، لكنه لم يستول على شيء، فهو استعاد [الأرض] فقط”.

وفي إشارة إلى أنه كان يتحدث عن المنطقة التي تأسست عليها مدينة سان بطرسبرغ، أضاف بوتين أنه لم تعترف أي دولة أوروبية في ذلك الوقت بأنها أراضي روسية.

وقال الرئيس الروسي: “الجميع اعترف بها على أنها السويد، وعاش السلاف هناك منذ زمن سحيق مع الشعوب الفنلندية الأوغرية. علاوة على ذلك، كانت هذه المنطقة تحت سيطرة الدولة الروسية”.

وأضاف: “بكل المقاييس، يبدو أنه يتعين علينا أن نستعيد ونقوى”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط