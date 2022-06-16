صحة الكرخ / تشارك في ورشة العمل حول مكافحة العدوى التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف

شاركت دائرة صحة بغداد الكرخ في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف حول مكافحة العدوى و تطبيق مفردات برنامج مكافحة العدوى و برنامج الادارة الامنة النفايات الطبية لمدة ثلاثة ايام في فندق بلاتينيوم بمشاركة مديريات (صحة بغداد الكرخ ، صحة الرصافة ، مدينة الطب ، صحة الانبار ، صلاح الدين ، ديالى)

و قام بالقاء المحاضرات العلمية خلال الورشة من قبل ممثل دائرة صحة بغداد الكرخ – شعبة مكافحة العدوى معاون رئيس فيزياوي (سلام محمد علي) و الذي بين فيها اهمية تطبيق مفردات برنامج مكافحة العدوى و برنامج الادارة الامنة النفايات الطبية و النفيات السائلة في قطاعات الرعاية الصحية الأولية و تطبيق الإجراءات العملية و البروتوكولات الخاصة بمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية .

اعلام صحة الكرخ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط