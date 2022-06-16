عائد الهلالي: انسحاب التيار الصدري ينتج حكومة ضعيفة عمرها قصير جداً

اكد السياسي عائد الهلالي ان انسحاب التيار الصدري من البرلمان، ينتج حكومة ضعيفة عمرها قصير جداً.

وقال الهلالي ان استقالة الصدريين “متوقعة، والاطار التنسيقي يعكف على دراسة هذه الاستقالة، ويتباحث مع الشركاء في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني للوصول الى مخرج للازمة السياسية”.

ولن يؤدي خروج التيار الصدري من العملية السياسية الى “انتاج حكومة قوية قادرة على تلبية احتياجات الشعب العراقي” حسب الهلالي الذي اكد ان انسحاب التيار الصدري من شأنه ان “ينتج حكومة ضعيفة يكون عمرها قصيرا جدا”.

لافتا الى ان عملية الانسداد “تعقدت بشكل كبير جدا”، معربا عن امله في ان “يعدل الصدريون عن قرارهم”، مضيفا ان “تسريبات تقول ان الرئيسين مسعود بارزاني وبرهم صالح يقودان حراكا للتوصل الى ثني السيد الصدر عن قراره والعودة الى العملية السياسية، وهو عنصر أساسي في العملية السياسية ولاغنى عنه”.

عضو الاطار التنسيقي أشار الى ان “نوري المالكي واعضاء الاطار دائما ما يذهبون ويلتقون مع اعضاء الكتلة الصدرية، وتواصل المالكي شخصيا مع الصدر، ويدرك المالكي ان الصدريين لا غنى عنهم في تشكيل اي حكومة”.

ولدى الاطار التنسيقي “فسحة من الوقت خلال العطلة التشريعية لمجلس النواب”، وفقا للهلالي الذي شدد على وجود “جهود لثني الصدر عن قراره”، مضيفا انه لربما ان استقالة الصدريين “مناورة سياسية اوشيء اراد منه الصدر ان تكون لديه مساحة اوسع في الحكومة القادمة”.

واعتبر عضو الاطار التنسيقي ان الامور “لا زالت في طور الترقب ووضعية التكهنات، اذ لا يوجد اي شيء رسمي او قطعي بخصوص العودة من عدمها”.

وتطرق الهلالي الى تصريح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في عمّان الاثنين الماضي والذي قال فيه بـ”الحرف الواحد، سوف نذهب لاكمال باقي الاستحقاقات الدستورية”، جاء هذا التصريح بعد استقالة اعضاء الكتلة الصدرية.

ويجري الحوار على “قدم وساق” مع باقي السياسيين، وفقا للهلالي، مضيفا ان الاخوة في الاطار التنسيقي “شكلوا في الفترة الماضية لجنة خماسية للتحاور مع كل الاطراف السياسية، لكن ايضا تبقى مشاركة الكتلة الصدرية من عدمها هاجسا كبيرا لكل الشركاء السياسيين فهم مدركون لحجم الكتلة الصدرية والادوات التي تمتلكها”.

وفي حالة اصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن الانسحاب من الحكومة المقبلة اعتقد الهلالي ان “اكمال الاستحقاقات الدستورية واجب، ولا يمكن للعملية السياسية ان تتوقف، اذا كانت هناك رغبة للاخوة السياسيين”.

“وبدأت تتفاقم ازمات وقود في محطات التعبئة، اضافة الى الازمات الكثيرة، فتعطيل تشكيل الحكومة له ضرر كبير جدا بمصالح الناس، وان الخاسر الوحيد هو الشارع العراقي”، وفقا للهلالي.

وأشار الى وجود “تسريبات وفق مصادرنا الخاصة، تقول ان الاخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ربما يقدمون استقالاتهم، هم والاخرون”، محذرا من “ثلث معطل جديد”، في حالة تقديمهم للاستقالة.

وضمن هذا السيناريو الذي طرحه الهلالي “سيكون الحل عندها عبر حل مجلس النواب”.

وقال ان هذه المعلومات “تبقى لا اكثر من تسريبات واذا ماحصل هذا الموضوع، فإنه لا مناص من حل البرلمان والذهاب الى انتخابات جديدة”.

وبشأن امكانية اجراء الانتخابات الجديدة لفت الهلالي الى انه “من الممكن ان تجرى، لكن لا نستطيع اخراج الشارع العراقي للانتخابات مرة اخرى، لانه لم تحترم ارادة الناخب”، مضيفا “بالتالي سوف يعزف الشارع العراقي عن الذهاب الى العملية الانتخابية وسوف تنهار العملية السياسية”.

وبشأن وفد من الاطار التنسيقي كان سيزور اقليم كوردستان قال الهلالي ان “اعضاء الاطار التنسيقي قالوا في الايام الماضية ان وفدا سيتوجه الى اقليم كوردستان، لكن لا نعرف الاسباب التي اخرت ذهاب الاخوة، وهل كانت فكرة حقيقية ام تسريبات”.

ويتوقع الاطار التنسقي حسب الهلالي ان تكون هناك “مبادرة من قبل الرئيس مسعود بارزاني، الذي وعد بها الشعب العراقي قبل عيد الفطر”، لافتا الى ان الشعب العراقي “ينتظرها، وقلت في اكثر من مرة ان الحل لربما يأتي من اربيل ومن مبادرة الرئيس مسعود بارزاني”.

وحول شغور اماكن نواب التيار الصدري ومنصب نائب رئيس البرلمان قال: “عندما يشغر المكان في رئاسة البرلمان ويخرج النائب الاول حاكم الزاملي فلا يوجد حل سوى وجود مرشح من قبل الكتلة الشيعية”.

وأضاف “اذا ما ذهبت الامور بهذا الاتجاه وتمت المصادقة على استقالات الاخوة في الكتلة الصدرية، وردد الاخوة الجدد القسم في مجلس النواب العراقي فبالتأكيد سيكون للاطار مرشح لسد الفراغ في مجلس النواب العراقي”.

وعن ابرز مرشحي الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء نفى الهلالي ان “توجد اسماء سربت الى الاعلام بهذا الشأن، غير الاسماء القديمة (محمد شياع السوداني، عبد الحسين عبطان)”، مؤكدا ان “هذه الاسماء لربما، لكنها غير دقيقة وغير صحيحة، فلم يرشح الاطار اي اسم لاملاء هذا المكان وشغله”.

وشدد الهلالي على انه “لا صحة لهذا الموضوع، ولا زال الموضوع مبكرا، والامر معقدا والمشهد السياسي ضبابيا، ونحتاج الى التأني بشكل كبير جدا”.

ولدى الاطار التنسيقي مدة بحدود 23 يوما لنهاية العطلة البرلمانية “فيما لو تمت المصادقة على اسماء البرلمانيين الجدد، من الممكن اي يكون هناك تحرك بعد ان تكون هنالك جلسة لاختيار رئيس الجمهورية”، وفقا للهلالي.

ولفت الى ان الموضوع “لا زال مبهما في من هو المرشح لرئاسة الجمهورية”، مضيفا ان “الاخوة في الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لم يتفقوا على حسم اسم المرشح”.

“فمن المبكر الحديث عن شخصية رئيس الوزراء قبل الحديث عن رئيس الجمهورية”، حسب الهلالي.