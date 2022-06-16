لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين… وزير الداخلية يلتقي السفير الفرنسي في العراق

ورحب السيد الوزير بضيفه، وناقش معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها استمرار التنسيق والدعم من الجانب الفرنسيّ للعراق على مستويات عدة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة، فضلا عن الاستمرار في التعاون في مجال التدريب، وتبادل المعلومات والخبرات.

من جانبه أثنى السفير الفرنسي على جهود العراق في القضاء على الإرهاب، ومطاردة العصابات الإرهابية، وتحقيق النصر عليها، وأكد على دعم فرنسا لمساعي الحكومة العراقية في هذا المجال، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار.