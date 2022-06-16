لماذا بدأ اسم محمد علاوي بالظهور من جديد ليتم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء؟

في عام 2018 ، رفض محمد علاوي منصبًا يحلم به كل سياسي في العراق تقريبًا. على الرغم من أن جميع الأحزاب العراقية الكبرى قد رشحته في ذلك الوقت ليكون رئيس الوزراء العراقي القادم في ذلك الوقت ، إلا أنه رفض قبول الشروط السياسية التي فرضت عليه في ذلك الوقت وقرر إعفاء نفسه من منصب رئيس الوزراء. خلال الأسابيع القليلة الماضية ، بدأ اسمه بالظهور بين السياسيين العراقيين ليتم ترشيحه مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء العراقي. فرصة محمد علاوي للترشح مرة أخرى عالية بسبب عدة حقائق.

أولاً ، إنه مقبول من جميع الأطراف العراقية الكبرى. ثانيًا ، يتمتع بخلفية نظيفة ولم يُسجل تورطه في الفساد رغم أنه خدم في منصب وزاري وعضواً في البرلمان لمدة ثماني سنوات. ثالثاً ، أثبت للمواطن العراقي العادي أنه لا يسعى وراء هذا المنصب لأي غرض آخر سوى خدمة العراق والشعب العراقي. أخيرًا ، من المعروف أنه معتدل ويهتم بتحسين الاقتصاد والتعليم والتركيز على كيفية تحسين الحياة اليومية للعراقيين.

نعتقد أن العراق سيخدم بشكل أفضل من قبل شخص لديه سجل نظيف ومقبول وطنيا ودوليا مثل السيد علاوي. وأبرزها قبوله من قبل جماعة الصدر وحزب الدعوة والأكراد والسنة على حد سواء.

محمد الربيعي

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