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لمساومته على صرف مستحقات مالية.. السجن سبع سنوات لمحافظ بابل الأسبق


أصدرت محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات على محافظ بابل الأسبق، لقيامه بابتزاز مشتكين ومساومتهم، لغرض صرف مستحقاتهم المالية المترتبة على تنفيذ مشروع تجهيز وتنصيب جهازي “رنين ومفراس حلزوني” في مستشفى مرجان عام 2018.

أعلنت ذلك في بيان، دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أوضحت فيه تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق عدد من المسؤولين، بينهم محافظ ومدير عام.

ومن بين هذه الأحكام، حكم غيابي أصدرته محكمة جنايات الرصافة بالسجن لمدة سبع سنوات، على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة سابقاً، عن المغالاة في سعر شراء أحد العقارات في محافظة البصرة.

كما أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بسجن مدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني لمدة سبع سنوات مع فرض غرامة مالية قدرُها عشرة ملايين دينار، وذلك عن تسلمه مبلغاً من المال من مدير إحدى الشركات؛ لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته، وتسهيل إجراءات العقود الخاصة.

وأفادت الدائرة في بيانها ايضاً، بصدور حكم حضوري بسجن مدير معمل الذرة الصفراء في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين، لمدة ست سنوات، لاستيلائه على مبلغ 57 مليون دينار، قيمة 187 طناً من مادة الذرة الصفراء.

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