محلل سياسي: الشارع لن يقبل بحكومة يشكلها ‹الإطار›

أكد المحلل السياسي حميد الكفائي، الأربعاء، أن الشارع العراقي لن يقبل بحكومة يشكلها الإطار التنسيقي لكونه ليس الفائز في الانتخابات، والشعب قد صوت لقوى أخرى، ومع فرضية تشكيل هكذا حكومة فإنها سوف تواجه احتجاجات ومظاهرات شعبية كبيرة.

وأوضح الكفائي : أن «عملية حصول الإطار التنسيقي على مقاعد نيابية جديدة بناءً على استقالة نواب الكتلة الصدرية لن يغير شيئاً كثيراً ولن يسهل عليهم عملية تشكيل الحكومة، بل إن المشهد السياسي قد أصبح أكثر تعقيداً».

مبيناً بأن «الإطار التنسيقي إن أراد تجنب الأزمة فعليه بدعم تشكيل حكومة من الخبراء المستقلين، ولكن إصرارهم طوال الفترة الماضية على المشاركة في تشكيل الحكومة يعني أنهم لن يتخلوا عن هذا الهدف مهما كان الثمن والنتائج».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط