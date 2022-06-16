ميسان تطلب من بغداد انجاز السد الترابي لتحصين الحدود

دعا محافظ ميسان علي دواي لازم، الخميس، مجلس الوزراء إلى إيلاء الأهمية لإنجاز السد الترابي الأمني الممتد من منطقة الدسيم في ناحية العزير على مسافة 51 كم لمضاعفة إجراءات ضبط الحدود.

وقال لازم في حوار إن “إدارة المحافظة مستعدة لنصب كاميرات حرارية متطورة لتمكن قوات حرس الحدود المتمثلة باللواء العاشر من تشديد مسك الأرض ومراقبة وملاحقة المهربين وتجار السلاح والمخدرات”، مبينا أن “نصب الكاميرات يستلزم إنشاء سد ترابي أمني منعاً لسرقتها، وبالتالي تحقيق حماية مضاعفة للحدود”.

وأضاف، أن “مشروع نصب (4) كاميرات حرارية ليلية متطورة مع ملحقاتها يندرج ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظة التي تم رصدها إلى لواء حرس الحدود العاشر لغرض منع المتسللين والمهربين من دخول البلاد”.

وأشار لازم الى أن “نصب هذه الكاميرات يعد من المشاريع النوعية المهمة التي تنفذ لأول مرة على الحدود بين ميسان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ستسهم بشكل كبير بإحكام السيطرة على الحدود”، لافتا الى أن “المحافظة ستعمل على توسيع نطاق منظومة حماية الحدود بإضافة كاميرات جديدة وربطها مع مقر اللواء المسيطر من أجل إحكام السيطرة بشكل كامل على الحدود المشتركة”. انتهى/25

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