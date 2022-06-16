نائب سابق: أميركا عرقلت 3 ملفات هامة لتعزيز الامن القومي في العراق

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق ايوب الربيعي، الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية عرقلت 3 ملفات هامة لتعزيز الامن القومي في العراقي.

وقال الربيعي في ان” دور امريكا سلبي للغاية في دعم امن العراق وكانت تعرقل بشكل مباشر برامج ومشاريع تطوير الجيش العراقي بعد 2003 بشكل واضح من خلال ما لدينا من معلومات وهذا الامر ليس مخفي بل معلومات لدى القيادات الامنية وحتى قادة القوى السياسية في البلاد”.

واضاف الربيعي،ان” امريكا عرقلت 3 ملفات هامة في تعزيز الامن القومي في العراق ابرزها حصوله على منظومات دفاع جوي متطورة لحماية سمائه من اي خروقات مباشرة بل سعت الى ابقاء هذا الملف معلق لانها تدرك حجم خطورته وتاثيره على المشهد الامني العام”.

واشار الى ان” امريكا لاتريد الخير للعراق وكل الاجندة التي تحكم سياستها هي ابقائه ضعيفا وسط امواج من الازمات المتعاقبة”، مؤكدا أن “تعزيز قدرات الجيش وتقويته تعني نهاية المخاطر الامنية المتمثلة بداعش وغيرها من الجماعات الارهابية وهذا ما لاتريد واشنطن في البلاد”. انتهى/ 25 ف

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