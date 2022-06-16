نائب محافظ ذي قار : طالبنا الحكومة بتوفير 27 ألف درجة وظيفية

نائب محافظ ذي قار لرووداو: طالبنا الحكومة بتوفير 27 ألف درجة وظيفية

هستیار قادر

أعلن نائب محافظ ذي قار، رافع الشامي، أن أبرز مطالب المتظاهرين في المحافظة يتمثل في التعيين، مشيراً إلى أن المحافظة خاطبت البرلمان والحكومة العراقية لتنفيذه هذه المطالب، ومنها تخصيص 27 ألف درجة وظيفية لأبناء المحافظة.



جاء ذلك في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (16 حزيران 2022) تعليقاً على التظاهرات التي شهدها مركز قضاء الناصرية، حيث أغلق خريجون وكسبة عدداً من الدوائر الحكومية، مطالبين بفرص عمل.

الشامي أوضح أن “المتظاهرين قدموا من أغلبية الأقضية والنواحي إلى مركز قضاء الناصرية، وأغلقوا عدداً من الدوائر الحكومية احتجاجاً على عدم وجود فرص للعمل وغياب التعيينات.”

المتظاهرون علقوا لافتات على أبواب أغلب الدوائر التي أغلقوها، كتب عليها “الدائرة مغلقة من قبل كسبة وخريجي ذي قار حتى تحقيق المطالب”.

يشار إلى أن محافظ ذي قار، محمد هادي، قد وجه في (2 حزيران 2022) كتاباً إلى مجلس النواب العراقي، تضمن مطالب المتظاهرين، داعياً إلى حل المشاكل التي تدفع أهالي ذي قار إلى التظاهر.

وبعد ثلاثة أيام وجه المحافظ كتاباً آخر إلى مجلس الوزراء العراقي، طالب فيه بمنح خريجي ذي قار منحة من قبل وزاة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لحين إقرار موازنة 2022.

الشامي قال في حديثه لرووداو، إن جزءاً من مطالب المتظاهرين يرتبط بإقرار الموازنة العامة، فيما يقع تلبية الجزء الآخر منها على عاتق الحكومة المحلية.

وحسب أرقام وزارة التخطيط العراقية، تبلغ نسبة الفقر في ذي قار 49%، وتأتي المحافظة في المرتبة الثانية في الفقر بعد محافظة المثنى التي تصل فيها نسبة الفقر إلى 50%. ويعاني أكثر من نصف سكان ذي قار البالغين أكثر من مليونين و130 ألف نسمة من البطالة، بحسب الوزارة ذاتها.

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