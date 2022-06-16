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نداء الى كل القوى والحكومات في الأرض.

#نداء الى كل القوى والحكومات في الأرض.
 وكل من يجلس في مقاعد الإنسانية والعدالة.
 ألا يكفي الم ترتوي من دماء شعب الشمس.
 الا يكفي من سبي وقتل الأبرياء.
 هل مناطقنا أصبحت نقطة حل الخلافات .
السياسية والعسكرية وهل خلت كل بقاء الأرض.
 ولم يبقى سوة شنكال ليكي تصبح ساحة معارككم.
ومن ذا الذي حل لكم دمانا لتصحيح مفهومك عنا.
 نحن نعرف الله الواحد من قبلكم بآلاف السنين. وموجودون على هذه الأرض قبلكم ولم نكفر بوحدانية الله.
 أو ننزع من قلوبنا الرحمة وقوانين الإنسانية .
كفاكم اجرام في حقنا وكفاكم ظلم وطغيان
 #Today   #shingal
15/ june /2022
خاترين عامر بك
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