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هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

هل انتهى مشوارها السينمائي..آمبر هيرد تحسم الأمر

آمبر هيرد

لكن على ما يبدو، فإنّ كل ما ورد يجانب الصواب، إذ صرّح المتحدث الرسمي باسم آمبر هيرد، لموقع (TMZ) أن “كل شيء لا يزال على حاله، وأن شخصية ميرا في (أكوامان) لا تزال تلعبها آمبر هيرد”.

وأضاف أن “الشائعات غير الدقيقة، والجنونية، استمرت منذ اليوم الأول للمحاكمة”. وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلامية أن آمبر هيرد ستبقى في الفيلم، لأنها كانت قد صوّرت مشاهدها قبل عام، كما أنها تقاضت أجرها، مقابل دورها في إنتاج الفيلم.

ولم تدلِ شركة (وارنر برذر) بأي تصريحات حول احتمالية تخفيض وقت الشاشة، المخصص لآمبر هيرد، في الفيلم. لكن تقارير عديدة، أفادت أن وقت ظهورها، جرى تخفيضه من 25 دقيقة إلى 10 دقائق.

(أكوامان) فيلم يدور حول شخصية بطل خارق، أُطلق عام 2018، وحقّق أرباحاً خيالية فاقت المليار دولار، بطولة آمبر هيرد، وجايسون موموا، ومن المتوقّع عرض الجزء الثاني منه، نهاية العام الجاري.

وفي الظهور الأول لها منذ صدور الحكم النهائي في قضية التشهير، أطلّت آمبر هيرد على شاشة (ABC NEWS) والتي قالت فيها إنها “تتفهّم الدعم الذي تلقّاه جوني ديب، فهو شخصية محبوبة، وممثل رائع”.

ومن المتوقع أن تستأنف هيرد الحكم الذي أصدرته محكمة فيرفاكس، مطلع الشهر الجاري، في قضية التشهير التي رفعها جوني ديب ضدها، والذي اتهمها بتشويه سمعته، عبر مقال نشرته عام 2018، تحدّثت فيه عن تعرّضها للتعنيف.

 

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