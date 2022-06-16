وزارة الزراعة العراقية: أبواب التجارة مفتوحة مع إقليم كوردستان

أكدت وزارة الزراعة العراقية أن أبواب التجارة واستيراد المنتجات الزراعية مفتوح بين جميع المحافظات العراقية وإقليم كوردستان.



وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد نايف، في تصريح اليوم الخميس (16 حزيران 2022) إنه “بالإمكان استيراد كل المنتجات الزراعية، ولا يوجد اعتراض على استيراد أي منتج”، مضيفاً أن “مجلس الوزراء العراقي قد سمح باستيراد كل المنتجات لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وبسبب شح المياه والجفاف في العراق، انخفض انجاز الخطة الزراعية لفصل الصيف إلى نحو 40% مقارنة مع خطة السنة الماضية.

المتحدث باسم الوزارة أوضح أن المنتجات التي يتم استيرادها ستخضع للفحص فقط، مشيراً إلى السماح بتنقل المنتجات المحلية بين جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كوردستان، حيث لا يوجد خط أحمر على استيراد أي منتج.

وبشأن العقبات التي كانت تحول دون نقل المنتجات بين إقليم كوردستان والمحافظات العراقية، أكد المتحدث لرووداو، السماح “بنقل جميع المنتجات الزراعية ومنتجات اللحوم والأسماك بين جميع المحافظات، بما في ذلك إقليم كوردستان، شرط وجود شهادة صحية بيطرية.”

وحول ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، أشار إلى أن أسعارها ارتفعت في دول الجوار بالأساس، ومع أن كل المنافذ الحدودية مفتوحة، لكن الأسعار مازالت مرتفعة.

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