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أول تعليق لبوميل على أنباء توليه تدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال

عمرو الحلواني

أكد مصدر مطلع قريب الصلة بـ إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن المدرب يعيش حالة كبيرة من الحزن عقب قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر له .

وأكد المصدر أن إيهاب جلال غير راضٍ على قرار توجيه الشكر له ، ويرى إنه تعرض إلى الظلم بقرار رحيله خاصة إنه لم يمض مع المنتخب سوى 3 مباريات فقط لا غير منها مواجهة ودية أمام كوريا الجنوبية .

وشدد المصدر أن إيهاب جلال يشعر إنه كبش فداء للتخبط الشديد الذي يعيشه اتحاد الكرة ، مشيرا إلى أن إيهاب جلال أبلغ مسئولي الجبلاية بكل الظروف الصعبة التي يمر بها المنتخب وعلى رأسها غياب أهم اللاعبين عن المباراتين الماضيتين بسبب ظروف الإصابة وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح بالإضافة إلى غياب محمد الشناوي وحمدي فتحي عن مواجهة إثيوبيا ، مؤكدا أن مسئولي اتحاد الكرة كانوا يعملون بكل الظروف الصعبة ولكن تم اتخاذ إيهاب جلال ككبش فداء وهو ما أغضب المدرب كثيرا .

وتولى إيهاب جلال منصب تدريب منتخب مصر رسميا بداية من أول مايو الماضي وخاض مع المنتخب 3 مباريات فقط لا غير منها مواجهة ودية أمام كوريا الجنوبية .

فاز إيهاب جلال في مباراته الأولى مع المنتخب أمام غينيا بهدف دون رد ، قبل أن يخسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية ، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية وديا 4/1 .

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