اتفاق على تفعيل التعاون بين شبكة الإعلام وهيئة الاتصالات

اتفقَ رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات محمد الأسدي، أمس الأربعاء، على تفعيل أطر التعاون المشترك، وأهمية تخليد تضحيات الصحفيين والإعلاميين.

وقال مراسل “واع”: إن “جاسم استقبل الأسدي، وجرت خلال اللقاء مناقشة عدة ملفات تتعلق بدعم الخطاب الإعلامي وتفعيل إجراءات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة إدامة التعاون والتفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات بشأن المشاريع المشتركة لدعم قطاع الإعلام في البلاد”. وأضاف، أن “اللقاء تناول مراحل تنفيذ مشروع الهيئة بتنفيذ نصب شهداء الإعلام”، مبيناً أن “الجانبين أكدا أهمية تخليد تضحياتهم في نقل الكلمة الصادقة ومقارعة الإرهاب؛ تثميناً لما بذلوه تجاه الوطن وقضاياه كافة”.

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