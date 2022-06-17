بسم الله الرحمن الرحيم

ادانة لايران بالعراق 2014..(لماذا ايران من كل الدول..سلمت سلاح وبسرعة..ولمن سلمته)؟ (بشكل مريب ومخطط مسبقا)

يكررون مقولة غوبلزية.. (ايران من كل الدول سلمت سلاح للعراق .. عندما سيطرة داعش على الموصل)؟ هنا تطرح كثير من (لماذا)؟

1. لماذا ايران من كل الدول سلمت سلاح ؟ ولمن تحديدا سلمته هل للجيش العراقي؟ ولم يكن هناك حشد عند احداث سقوط الموصل؟ فمن وقف ضد داعش ومنعها من دخول بغداد وديالى وكربلاء عندما وصلت داعش لحدود تلك المناطق ولم يكن هناك حشد؟ وهل مقاتلين متطوعين شباب لم يمسك الكثير منهم السلاح.. ولم يتدربون بحياتهم عسكريا.. هم من وقفوا ضد مقاتلين متمرسين انتحاريين كمقاتلين داعش المدربين؟ عقلا ومنطقا بالطبع مستحيل ذلك..

2. لماذا لم تسلم دول العالم سلاح فوري للعراق كما يزعم الولائيين؟

3. لماذا سلمت ايران السلاح (لمليشة الحشد) دون تشكيلات القوات المسلحة الرسمية العراقية؟

4. لماذا العراق لم يكن له سلاح 2014؟ اليس من دعى لتاسيس الحشد (نوري المالكي).. اشترى سلاح بـ 50 مليار دولار خلال تراسه رئاسة الوزراء لدورتين وهو بنفس الوقت القائد العام للقوات المسلحة دستوريا.. ووزير الدفاع وكالة؟ اين ذهبت؟ والمفترض ان مخازن السلاح بوسط وجنوب العراق تكون ممتلئة بسلاح روسي واوربي شرقي وامريكي؟

5. لماذا تبخرت وحدات الجيش العراقي في الموصل و الغربية..ولم تتبخر بوسط وجنوب العراق؟ ولماذا لم تتبخر البشمركة في كوردستان؟ وهل كان هناك حشد شعبي في كوردستان اسسته ايران بعد سقوط الموصل مثلا ؟ بالتاكيد لا..

6. لماذا لا يتطرق الاعلام عن 16 دولة سلمت سلاح للعراق .. وعامود السلاح الذي هزم داعش هو سلاح امريكي (دبابات برامز الامريكية.. عربات همر المدرعة الامريكية.. ورشاشات جي سي الامريكية) .. حتى ان مليشة الحشد تسلحت بهذه الاسلحة ومنها الدبابات الامريكية..و حصلت ازمة بين امريكا وحيدر العبادي في حينها.. عن كيفية وصول دبابات امريكية مخصصة للجيش العراقي تسرب للحشد؟

7. لماذا السلاح الايراني لم يهزم المعارضة السورية وداعش بسوريا.. وكاد الجيش السوري ومليشيات ايران يتم رميهم بالبحر المتوسط عندما وصلت المعارضة السورية للاذقية واضطرت القوات الروسية بكل صنوفها للنزول لسوريا وانقاذ النظام؟

8. لماذا لم يحاسب قائد القوات المسلحة العراقية الرسمية (نوري المالكي) ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والمخابرات وكالة.. عندما سقطت الموصل.. ؟

9. لماذا لجئت الاحزاب وقياداتها والمالكي .. لخارج اطار الدولة .. لمواجهة تنظيم خلافة الشيطان داعش؟ لماذا لجئت لتشكيل قوة غير نظامية من مليشيات خارج اطار الدولة واطرتها بهيئة حكومية باسم الحشد؟ لماذا لم تضع ضباط محترفين من الجيش العراقي معروفين بالاخلاص والامانة والاخلاق بقيادة هيئة الحشد واركانه.. لماذا دائما يوضع قيادات ولائية موالية لايران وقاتلوا لجانب ايران ضد العراق بالثمانيات.. ومتورطين بدماء جنود وضباط العراق بالمحصلة..

10. لماذا الحشد تزعمه عسكريا وقادة ايراني (قاسم سليماني) قائد جيش القدس التابع للحرس الثوري الايراني.. ومن اصدر الفتوى الكفائي التي غولت المليشيات بالمتطوعين اليس ايراني السستاني؟

11. لماذا تحققت الانتصارات على داعش عندما بدأ تاسيس تحالف دولي عسكري بقيادة امريكية.. التي وفرت غطاء جوي واستخباري باحدث الطائرات العالمية الامريكية والغربية.. لتوفر غطاء للجيش العراقي والمتوطين الذين قاتلوا داعش.. ؟

12. لماذا تملئ شوارع العراق بصور (قتلى من الحشد) .. ولكن لا نجد صور (جنود وضباط العراق) الذين استشهدوا بالقتال ضد داعش.. وهم بعشرات الالاف.. ومصادر الدولة العراقية تؤكد ان عدد من استشهد بالتقال ضد داعش من الجيش العراقي اضعاف من قتل من مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل..

فنكررها للمرة المليار.. بالسياسة لا يوجد صدف.. فاحداث داعش.. كل شيء مريب..

وبلسانهم ادينهم.. وكأنه مدروس ومعروف مسبقا.. ومهيئة عوامل الضغط على هذه الجهة او تلك.. لتمرير ما مخطط له.. ليتبين بان داعش (لم تكن حالة صدمة للايرانيين والموالين لهم بالعراق).. فكل شيء رتب بسرعة وبشكل يؤكد المخطط المعد مسبقا…. (المالكي يدعو لتاسيس الحشد).. (سليماني يسارع لبيروت لحسن نصر الله لارسال قيادات من حزب الله للبنان للعراق).. ثم (سليماني يضغط على السستاني.. لاصدار فتوى الكفائي).. حيث ذكر (حسن نصر الله زعيم مليشة حزب الله الموالين لايران في لبنان).. بان (قاسم سليماني) كان ببغداد ثم سافر لدمشق ثم لبيروت ووصل لبيت نصر الله الساعة الثانية عشر ليلا في نفس اليوم الذي حصل فيها احداث الموصل 2014.. وكان الغرض من الزيارة (تسويق 150 من قيادات مليشة حزب الله اللبناني الولائية الموالية لايران) من لبنان وسوريا للعراق..

ولا ننسى ان نذكر ما صرح به (محمد الغريفي) عن اسد القصير ومحمد رضا السستاني..

فيورد (محمد الغريفي) الولائي المقيم في قم الايرانية فيما يعرف بجامعة الامام الخميني.. بان محمد رضا السستاني بانه تكلم مع ابيه السستاني لاصدار الفتوى فرفض.. ولكن عند اجتماع السستاني مع قاسم سليماني اصدر الفتوى .. فماذا نفهم من ذلك؟

اذن:

(فتوى الكفائي الخامنئية المصدر..السستانية الاعلان.. سليمانية القيادة).. وجميعهم ايرانيين

السؤال هنا (لماذا يذهب سليماني) الايراني للبنان في وقت العراق فيه الالاف الضباط العراقيين الشيعة كالبطل العربي الشيعي الفريق اول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي.. وهم قادة مستعدين للقتال ضد داعش ولديهم خبرة سنوات وعقود بالعمل العسكري.. (ولا ننسى الخسائر البشرية الكبيرة بالحشد جاءت نتيجة الاستخفاف بدماء العراقيين من قبل المرتزقة اللبنانيين و الايرانيين وبقية الولائيين الذيول من الجنسية العراقية ايضا).. الذين فرطوا بدماء المتطوعين بمعارك لا تحتاج لهذه الاعداد للتضيحة بهم.

ليتبين بان المخطط هو كسر ثقة العراقيين بجيشهم..

فالتقارير الدولية اكدت بان الجيش العراقي بنكسة الموصل 2014 كان قادر على حماية وسط وجنوب العراق مع بغداد وكان يمكن تأهيل الجيش العراقي ويستعيد كل الاراضي التي كانت تسيطر عليها داعش بسنوات وبخسائر اقل وكانت فرصة لاستعادة العراقيين ثقفتهم بجيشهم ولكن المكر والحقارة الايرانية عرقلت ذلك..

بالمحصلة: فتوى الكفائي ضربة استباقية لايران لمنع تأهيل الجيش العراقي ..

فالجيش العراقي قضي عليه بفتوى الكفائي وليس بداعش.. فكثير من الجيوش بالعالم انكسرت كالجيش المصري انهزم بحرب النكسة 1967 مع اسرائيل ولم تنتظر مصر فتوى كفائي من الازهر او مشايخ السنة بالسعودية او غيرها حتى تؤسس مليشيات باسم المذهب لقتال اسرائيل.. بل اعادة مصر تأهيل جيشها لمدة 6 سنوات من 1967 الى 1963 لتهزم مصر اسرائيل بحرب تشرين 1973 وتستعيد قناة السويس واراضي من سيناء.

فلماذا لم يتم السماح لاسترجاع العراقيين ثقفتهم بجيشهم.. الجواب/

لان فتوى الكفائي هي لانهاء الوطنية لدى العراقيين.. .. فيعترف المهندس بان في نفس اليوم التي صدرت فتوى الكفائي ايضا (ويا للصدفة)..وبالسياسية لا يوجد صدف.. سارع المهندس لاستدعاء قيادات قاتلوا لجانب ايران ضد العراق بمليشيات بدر و غيرها.. وجميعهم من الولائية الموالين لايران.. لتسلم قيادة المتطوعين بالحشد .. اذن ايران سابقت الزمن للهيمنة على مليشة الحشد بعملاءها كجيش لتسقيط الجيش العراقي وضربة استباقية لمنع تأهيله .. ومنع عودة ثقة العراق بجيشهم.. فالمخطط (رهن العراق وشيعته بفتوى ايرانية وليس بدولة عراقية وبمؤسسات وطنية عراقية).. وخير دليل ايضا بان المتطوعين الشيعة العراقيين الكفائيين.. بعشرات الالاف ارادوا التطوع للجيش والشرطة .. ولكن لم يصدر المالكي اي اوامر لاستيعابهم.. من اجل اجبارهم للانسياق كمرتزقة بمليشيات الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل..

وكذلك دور المهندس باضعاف تسليح الجيش العراقي..

فذكرت وول ستريت جورنل.. بان المهندس اقنع مقاتلين شيعة بالمليشيات ضعيفي الولاء للعراق.. بقاعدة عسكرية عراقية بمغادرتها لمجرد تسليم امريكا اول طائرات الاباتشي للجيش العراقي.. علما ابو مهدي المهندس من اصول ايرانية.. جاءت عائلته من مدينة كرمان الايرانية ومتزوج من ايرانية ويحمل الجنسية الايرانية.. و ابيه حصل على الجنسية العراقية بالخمسينات.. ولكن ولاء هذه العائلة بقى لايران الشؤوم .. علما (محسن رضائي قائد الحرس الثوري الايراني) عين الايراني ابو مهدي المهندس عام 1985 قائد لمليشة بدر بحرب الثمانينات وكان له دور بقتل الجنود العراقيين.. لمصالح ايران القومية العليا.

ولا ننسى بان المهندس اوكلت اليه ايران تاسيس مليشة حزب الله بالعراق الذي له دور قذر

بقمع انتفاضة الشيعة العرب بانتفاضة تشرين، وكذلك دوره بتسقيط هيبة الدولة العراقية باقتحامه للخضراء وخطف ضباط قوات مكافحة الارهاب واهانة صورة رئيس الوزراء الكاظمي بالمنطقة الحكومية.. لارسال رسالة بان كل شيء بالعراق مهانة وذليل .. والقرار العراقي يمر من طهران وليس من بغداد.. و كذلك دور مليشة حزب الله بخلايا الكاتيوشا ضد الهيئات الدوبلوماسية والمطارات ومعسكرات الجيش العراقي.. وغيرها.. والله يقول (من سن سنة سوء لعنه الله بالاخرة) والمهندس سن سسن السوء بتشريع الخيانة والعمالة باسم العقيدة والعقيدة الشيعية الجعفرية براء من الذين مسخوها .. ببدع الولائية والصدرية.

ومن يشاهد لقاء حسن نصر الله.. يجد الغرفة خالية من اي معلم لبناني ..

فلا يوجد علم لبناني وكل الصور الموضوعه حول حسن نصر الله هي ايرانية الجنسية و الاصل والولادة.. وحتى المهندس ايراني الجنسية متزوج من ايرانية وقاتل لجانب ايران بقتل جنود العراق بالثمانينات.. ومتهم بعملية ارهابية لصالح ايران.. اي هو ارهابي دولي.

علما صاحب الفضل الاول لهزيمة داعش هم العراقيين من المتطوعين سواء بالجيش او غيرها

ففتوى الكفائي لا قيمة لها بدون عشرات الالاف الشيعة العرب المتطوعين للقتال ضد تنظيم خلافة الشيطان داعش.. سواء بالجيش او بقوات مكافحة الارهاب و غيرها.. فالمرجعية وعوائل المرجعيات لم يقتل لهم ابنا او حفيدا بالقتال ضد داعش.. بل يعيشون بالرفاهية والسيارات الفاخرة.. والجنسيات الاجنبية والبريطانية خاصة.. في كثير منهم.. وجميعهم ذو اصول اجنبية.. العراق بالنسبة لهم مغارة علي بابا للنهب المنظم.. سواء بالخمس او العقود المالية التي تجني منها المرجعية دهاليز مالية مضافة بعد 2003.

ونطرح هنا:

(الحشد يتبع السستاني ام خامنئي)؟؟ لنعرف من وراء الفتوى

فالجميع يدرك بان (خامنئي) ادرك عجزه عن تجنيد قوات متطوعة تابعة له بحشد بشري بعد 2003.. بارض الرافدين.. لكونه ليس لديه شعبية بين شيعة العراق وخاصة ان شيعة العراق يتبعون مرجعية النجف التي لا تطرح بدعة ولاية الفقيه.. لذلك اعتمدت ايران على (غير الولائيين) بالعراق بعد 2003 واقصد (الصدريين) لاثارة القلاقل ضد القوات الامريكية التي اطاحت بحكم الطاغية صدام .. عكس لبنان التي للخامنئي وبدعة ولاية الفقيه (مقلدين) له بجنوب لبنان كمليشة حزب الله لبنان الموالي لايران.. ولكن بكل مكر وخبث وبلعبة شيطانية تغييرت الاوضاع بالعراق بعد سقوط الموصل ..

(فمصدر فتوى الكفائي هو قاسم سليماني) وليس (السستاني).. واثنينهم ايرانية..

وبكل مكر وخبث ايران.. اوجدت ايران لديها مليشيات حشدوية عبر (سقوط الموصل 2014).. فمن اقنع بيت السستاني بفتوى الكفائي هو قاسم سليماني الايراني القائد بالحرس الثوري الايراني.. وان ما صدر من السستاني من فتوى هي انعكاس لاوامر خامنئية .. لمواطن ايراني يدعى السستاني مقيم بالنجف.. الايراني الجنسية والاصل و الولادة.. وكما قال الشيخ الغزي (السستاني كان مجرد بوق لفتوى خامنئي).

واليكم المعلومات المهمة التي يطرحها الشيخ الغزي بهذا المجال بالصوت والصورة

ولنؤكد حقيقة بان الفتوى ما هي الا غطاء للهيمنة الايرانية على عشرات الاف المتطوعين

1. جميع قادة هيئة الحشد هم اتباع للخامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني وحاكم ايران.

2. تصريح نوري المالكي بانه من اسس الحشد قبل يومين من صدور الفتوى.. فماذا نفهم من ذلك؟

3. فصائل الحشد الولائية الموالية لايران كما اكد الشهيد هاشم الهاشمي الباحث الامني تستولي على 99% من ميزانية الحشد وفقط 1% تذهب لفصائل العتبات المقدسة التابعة للسستاني.

4. اعتراف قيس الخزعلي الذيل الايراني بان فصائل الحشد تضخمت بعد فتوى الكفائي بمتطوعين ليسوا كفائيين..

5. ما كشفه ايضا الشهيد هشام الهاشمي بان الموارد البشرية للحشد تشير بان هناك 70 الف تابعين لفصائل ولائية.. موالية لايران.. و46 الف تابعين للحشد العشائري السني.. و10 الاف للاقليات جنوب كوردستان.. وفقط 41 الف تابعين للسستاني وضمنهم شمل سرايا السلام الصدرية؟؟ فماذا نفهم من ذلك ايضا؟

ماخذين بنظر الاعتبار ما صرح به حيدر العبادي عن (المقاتلين الفضائيين بالحشد) وثراء قيادات مليشة الحشد الولائي خاصة.. وتضخم مليشيات الحشد الولائية بمقاتلين متطوعين ليسوا ولائيين.. نتيجة الفتوى.. كلها تؤكد بان مليشة الحشد اكبر خطر على العراق وشيعته العرب بل اخطر من ذلك يمثل الحشد جيش الاحتلال الايراني على العراق.

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم

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