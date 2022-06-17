الحكم على عضوين في حزب الله بالسجن مدى الحياة في قضية اغتيال رفيق الحريري

لايدسندام‭ (‬هولندا‭) ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخاصة‭ ‬بلبنان‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬غيابيا‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬لقتل‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬الاسبق‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭. ‬

وأعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬المحكمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بلبنان‭ ‬إيفانا‭ ‬هردليكوفا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬غرفة‭ ‬الاستئناف‭ ‬قررت‭ ‬بالإجماع‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬السيد‭ (‬حبيب‭) ‬مرعي‭ ‬والسيد‭ (‬حسين‭) ‬عنيسي‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬وهي‭ ‬أقصى‭ ‬عقوبة‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للمحكمة‭ ‬وقواعدها‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬غرفة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بلبنان‭ ‬أدانت‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬حسن‭ ‬مرعي‭ ‬وحسين‭ ‬عنيسي‭. ‬وفي‭ ‬الاستئناف‭ ‬أدينا‭ ‬خصوصا‭ ‬بالتآمر‭ ‬لارتكاب‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‭ ‬والتواطؤ‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬المتعمد‭. ‬

وقالت‭ ‬هردليكوفا‭ ‬إن‭ ‬الرجلين‭ ‬كانا‭ ‬‮«‬يدركان‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬الاعتداء‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬سيقتل‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬وآخرين‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ ‬تصرّفا‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬وتمت‭ ‬إدانتهما‭ ‬بجرائم‭ ‬‮«‬شديدة‭ ‬الخطورة‮»‬‭ ‬و«شنيعة‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إغراق‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الرعب‮»‬‭.‬

وبعيد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬أصدر‭ ‬نجل‭ ‬الحريري‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬الأسبق‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬العقوبة‭ ‬هي‭ ‬الأشد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬والقواعد‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬المحكمة،‭ ‬لكنها‭ ‬الاوضح‭ ‬لجهة‭ ‬إدانة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كجهة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬الجريمة‭ ‬وتنفيذها‭ ‬والجهة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتهرب‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬تسليم‭ ‬المدانين‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬بحقهم‭. ‬فالتاريخ‭ ‬لن‭ ‬يرحم‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يُسجن‭ ‬الرجلان؛‭ ‬لأن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬رفض‭ ‬مراراً‭ ‬تسليم‭ ‬المتهمين‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالمحكمة‭ ‬التي‭ ‬حاكمت‭ ‬المتهمين‭ ‬غيابيا‭. ‬

وقتل‭ ‬الحريري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬لوزراء‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬استقالته‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2004،‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬فبراير‭ ‬2005‭ ‬عندما‭ ‬فجّر‭ ‬انتحاري‭ ‬شاحنة‭ ‬مليئة‭ ‬بالمتفجرات‭ ‬أثناء‭ ‬مرور‭ ‬موكبه‭ ‬المصفّح‭. ‬وخلّف‭ ‬الهجوم‭ ‬22‭ ‬قتيلاً‭ ‬و226‭ ‬جريحاً‭. ‬

وتبعت‭ ‬اغتيال‭ ‬الحريري‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضخمة‭ ‬انسحبت‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬وجود‭ ‬استمر‭ ‬29‭ ‬عاما‭. ‬

ومع‭ ‬رحيل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬هيمن‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬بقيادة‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬نجل‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري،‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬2005‭ ‬و2009‭. ‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يسدل‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬اليوم‭ ‬الستارة‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بلبنان‭ ‬ومقرها‭ ‬قرب‭ ‬لاهاي‭ ‬في‭ ‬هولندا‭. ‬

وأعلنت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تضطرها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إغلاق‭ ‬أبوابها‮»‬‭. ‬

وأنشئت‭ ‬المحكمة‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬لمحاكمة‭ ‬الضالعين‭ ‬في‭ ‬الانفجار‭ ‬الضخم‭. ‬ومقرها‭ ‬لايدسندام‭ ‬قرب‭ ‬لاهاي‭. ‬

وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬أدانت‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬عضواً‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬سليم‭ ‬عياش‭ ‬بتهمة‭ ‬القتل‭ ‬عمداً،‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬غيابياً‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭. ‬

لم‭ ‬تجد‭ ‬المحكمة‭ ‬حينها‭ ‬أدلة‭ ‬كافية‭ ‬لإدانة‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬هم‭ ‬أسد‭ ‬صبرا‭ ‬وعنيسي‭ ‬ومرعي‭. ‬واستأنف‭ ‬الادعاء‭ ‬لاحقاً‭ ‬حكمي‭ ‬البراءة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأخيرين‭. ‬

واعتبر‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬حينها‭ ‬أن‭ ‬عيّاش‭ ‬‮«‬مذنب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬لا‭ ‬يشوبه‭ ‬أيّ‭ ‬شكّ‭ ‬معقول‮»‬‭ ‬بالتّهم‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬وجّهت‭ ‬إليه‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬تدبير‭ ‬مؤامرة‭ ‬هدفها‭ ‬ارتكاب‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‭ ‬وارتكاب‭ ‬عمل‭ ‬إرهابي‭ ‬باستعمال‭ ‬أداة‭ ‬متفجرة‭ ‬وقتل‭ ‬الحريري‭ ‬عمداً‭ ‬باستعمال‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‭ ‬وقتل‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬آخر‭ ‬عمدا‭ ‬باستعمال‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‭ ‬ومحاولة‭ ‬قتل‭ ‬226‭ ‬شخصاً‭ ‬عمداً‭ ‬باستعمال‭ ‬مواد‭ ‬متفجرة‮»‬‭.‬

اعتمد‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬المرفوعة‭ ‬ضد‭ ‬الأربعة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬ظرفية‭ ‬بشكل‭ ‬تسجيلات‭ ‬هواتف‭ ‬جوالة‭ ‬قال‭ ‬المدعون‭ ‬إنها‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬خلية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬خططت‭ ‬للهجوم‭. ‬

وتقدر‭ ‬كلفة‭ ‬المحكمة‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬ومليار‭ ‬دولار‭. ‬

وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬قد‭ ‬ألغت‭ ‬بدء‭ ‬محاكمة‭ ‬عياش‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بثلاثة‭ ‬اعتداءات‭ ‬استهدفت‭ ‬سياسيين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بين‭ ‬2004‭ ‬و2005‭ ‬جراء‭ ‬نقص‭ ‬التمويل‭. ‬