السفير البرازيلي: مقبلون على تعاون كبير مع العراق

بغداد: عمر عبد اللطيف

أكد السفير البرازيلي لدى العراق لويس إيفالدو سانتوس أنَّ هناك فرصاً واعدةً لتعزيز العلاقات والتنمية الاقتصاديَّة بين البلدين، خصوصاً أنَّ البرازيل تستورد 80 % من حاجاتها للأسمدة وبإمكان العراق توريد هذه السلعة للبرازيل ولا سيما مع امتلاكه مخزونات كبيرة من الفوسفات.

وقال سانتوس في لقاء أجرته معه : إنَّ “البرازيل تحاول منذ العام 2003 وحتى الآن إعادة العلاقات مع العراق إلى ما كانت عليه في السابق بعد انقطاعها بسبب أزمة الخليج في العام 1990 وما تلاها من ظروف الحصار وغيرها”.

وأضاف السفير أنَّ “وزير الشؤون الستراتيجية البرازيلي فلافيو اغوستو زار العراق مؤخراً والتقى وزراء الدفاع والصناعة والمعادن والزراعة ومستشار الأمن القومي، ودعاهم لزيارة البرازيل للاطلاع على مستوى التطور في تلك الصناعات الخاصة بهذه الوزارات وإمكانية التعاون المستقبلي بين البلدين”.

ويتوقع سانتوس تعاوناً كبيراً في مجال الأمن والدفاع، “خصوصاً أنَّ لدى البرازيل معامل كبيرة متقدمة في مجال الصناعات الدفاعية ذات تكنولوجيا متقدمة في ظل اهتمام عراقي كبير جداً في توفير هذه التكنولوجيا”.

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