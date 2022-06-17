العراق: النجف تحذر من فتنة قادمة ومصادر كردية تتوقع انسحابا محتملا لبارزاني من البرلمان

بغداد‭ – ‬د‭. ‬حميد‭ ‬عبدالله‭:‬

حذر‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬من‭ ‬فتنة‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬السيستاني‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬أحمد‭ ‬الصافي‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يتوقع‭ ‬انتهاء‭ ‬الفتنة‭ ‬فهو‭ ‬واهم‭ ‬ونحتاج‭ ‬الى‭ ‬البصيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الأمة‭ ‬التي‭ ‬تغلق‭ ‬اذانها‭ ‬ستقع‭ ‬في‭ ‬المستنقع‭. ‬جاءت‭ ‬تحذيرات‭ ‬السيستاني‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬استقالة‭ ‬النواب‭ ‬الصدريين‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬وانسحاب‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬برمتها‭.‬

وبحسب‭ ‬مراقبين‭ ‬معنيين‭ ‬بشؤون‭ ‬حوزة‭ ‬النجف‭ ‬فإن‭ ‬الفتنة‭ ‬التي‭ ‬حذر‭ ‬منها‭ ‬ممثل‭ ‬السيستاني‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الاقتتال‭ ‬الشيعي‭ ‬الشيعي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وصلت‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والتيار‭ ‬الصدري‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مغلق‭ ‬تماما‭ ‬وأن‭ ‬مرحلة‭ ‬كسر‭ ‬العظم‭ ‬كما‭ ‬يصفها‭ ‬مقربون‭ ‬من‭ ‬الصدر‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬ولم‭ ‬تتخذ‭ ‬مرجعية‭ ‬النجف‭ ‬موقفا‭ ‬منحازا‭ ‬لهذا‭ ‬الطرف‭ ‬او‭ ‬ذاك‭ ‬لكن‭ ‬اشارتها‭ ‬الى‭ ‬الفتنة‭ ‬تعكس‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإحباط‭ ‬لدى‭ ‬مرجع‭ ‬الشيعة‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬ممثله‭ ‬ان‭ ‬المرجعية‭ ‬حاضرة‭ ‬وتتابع‭ ‬المشهد‭ ‬بدقة‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬نفى‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الأخير‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬ترشيحه‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭. ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬ان‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬لم‭ ‬يطرح‭ ‬اي‭ ‬شخصية‭ ‬او‭ ‬مرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬للإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬لم‭ ‬يطرح‭ ‬موضوع‭ ‬ترشيح‭ ‬شخصية‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأن‭ ‬الإطار‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬عددا‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭. ‬وفيما‭ ‬سربت‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تقارب‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والقوى‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬قد‭ ‬يعجل‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬توافق‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬التيار‭ ‬الصدر‭ ‬قالت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬كردية‭ ‬ان‭ ‬انسحاب‭ ‬بارزاني‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬امر‭ ‬محتمل‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬وشه‭ ‬الكردية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬ان‭ ‬ائتلاف‭ ‬السيادة‭ ‬برئاسة‭ ‬خميس‭ ‬الخنجر‭ ‬والحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬يناقشان‭ ‬جميع‭ ‬الاحتمالات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬واللحاق‭ ‬بالصدر‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬قوى‭ ‬الاطار‭ ‬لمطالب‭ ‬السنة‭ ‬والكرد‭ ‬بنحو‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‭.‬