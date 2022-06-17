العراق: النجف تحذر من فتنة قادمة ومصادر كردية تتوقع انسحابا محتملا لبارزاني من البرلمان

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
بغداد – د. حميد عبدالله:
حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من فتنة قادمة في العراق.
وقال ممثل السيستاني في النجف أحمد الصافي إن من يتوقع انتهاء الفتنة فهو واهم ونحتاج الى البصيرة في هذا الموضوع، مؤكدا ان الأمة التي تغلق اذانها ستقع في المستنقع. جاءت تحذيرات السيستاني بعد أيام قليلة من استقالة النواب الصدريين من البرلمان وانسحاب الصدر من العملية السياسية برمتها.
وبحسب مراقبين معنيين بشؤون حوزة النجف فإن الفتنة التي حذر منها ممثل السيستاني تتمثل في الاقتتال الشيعي الشيعي بعد ان وصلت العلاقة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري إلى طريق مغلق تماما وأن مرحلة كسر العظم كما يصفها مقربون من الصدر قد بدأت بالفعل بين الطرفين، ولم تتخذ مرجعية النجف موقفا منحازا لهذا الطرف او ذاك لكن اشارتها الى الفتنة تعكس حالة من الإحباط لدى مرجع الشيعة الأول الذي قال ممثله ان المرجعية حاضرة وتتابع المشهد بدقة. من جهته نفى مقرب من نوري المالكي ان يكون الأخير قد تم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء. وقال النائب عن دولة القانون محمد حسن ان الإطار التنسيقي لم يطرح اي شخصية او مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مضيفا ان الاجتماع الدوري للإطار التنسيقي لم يطرح موضوع ترشيح شخصية لمنصب رئيس مجلس الوزراء وأن الإطار يعمل على تشكيل الكتلة الأكبر عددا داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما سربت قوى الإطار معلومات عن تقارب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى الموالية لإيران قد يعجل بتشكيل حكومة توافق بعيدة عن التيار الصدر قالت وسائل اعلام كردية ان انسحاب بارزاني من البرلمان امر محتمل.
وقالت صحيفة وشه الكردية القريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني ان ائتلاف السيادة برئاسة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني يناقشان جميع الاحتمالات من بينها الانسحاب من البرلمان واللحاق بالصدر اذا لم تستجب قوى الاطار لمطالب السنة والكرد بنحو واضح وصريح.