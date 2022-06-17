العلاقات الدولية عند أنطونيو غرامشي في قبضة الهيمنة الثقافية

د زهير الخويلدي

الترجمة :

“من خلال تقليص الهجيمونيا إلى مجرد مرادف لـ “الهيمنة”، ينسى العديد من المؤلفين وغيرهم من المتخصصين في العلاقات الدولية أن حركة نظرية مهمة مستوحاة من أفكار أنطونيو غرامشي أعطت هذا المفهوم نهجًا أكثر تخريبًا، والذي يسمح على وجه الخصوص بإجراء تحليل نقدي شامل من الآليات التي تحكم النظام العالمي. ننشر هنا ترجمة لمقتطف من مقال “غرامشي والهيمنة والعلاقات الدولية: بحث في المنهج”، والذي وضع به روبرت كوكس في عام 1983 حجر الأساس لحركة الغرامشيين الجدد. شبكة قراءة تظل مفيدة أكثر من أي وقت مضى في محاولة فهم الهياكل التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي بشكل أفضل. منذ بعض الوقت بدأت في قراءة دفاتر السجن الخاصة بغرامشي. في هذه المقاطع، المكتوبة في سجن فاشي بين عامي 1929 و1935، كان الزعيم السابق للحزب الشيوعي الإيطالي مهتمًا بمشكلة فهم المجتمعات الرأسمالية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، خاصة بمعنى الفاشية وإمكانيات بناء شكل بديل للدولة والمجتمع على أساس الطبقة العاملة. ركزت تحليلاته على الدولة، والعلاقة بين المجتمع المدني والدولة، والعلاقة بين السياسة والأخلاق والأيديولوجيا فيما يتعلق بالإنتاج. كما قد تتوقع، لم يكن لدى غرامشي الكثير ليقوله عن العلاقات الدولية. ومع ذلك، فقد وجدت أن فكر غرامشي مفيد في فهم معنى المنظمة الدولية، وهو موضوع كنت مهتمًا به بشكل أساسي في ذلك الوقت. كان مفهومه للهيمنة مهمًا بشكل خاص، لكن العديد من المفاهيم ذات الصلة – التي طورها بنفسه أو طورها الآخرون ولكن أغناها مفيد بنفس القدر. يقدم هذا المقال تفسيري لما يعنيه غرامشي بالهيمنة والمفاهيم ذات الصلة، ويقترح كيف أعتقد أنه يمكن تكييفها، مع الاحتفاظ بمعناها الأساسي، لفهم مشاكل النظام العالمي. لا تدعي أنها دراسة نقدية لنظرية غرامشي السياسية، ولكنها مجرد اشتقاق منها لبعض الأفكار المفيدة لمراجعة النظرية الحالية للعلاقات الدولية.

الهيمنة والعلاقات الدولية

يمكننا الآن الانتقال مما قاله غرامشي عن الهيمنة والمفاهيم المرتبطة بها لتحليل انعكاسات هذه المفاهيم في مجال العلاقات الدولية. أولاً، من المفيد مراجعة ما قاله الشاب غرامشي عن العلاقات الدولية. لنبدأ بهذا المقطع: “هل العلاقات الدولية (منطقيًا) تسبق أو تتبع العلاقات الاجتماعية الأساسية؟ إنهم يتبعونهم بلا شك. إن أي ابتكار عضوي في البنية الاجتماعية، من خلال تعبيراته الفنية العسكرية، يعدل بشكل عضوي العلاقات المطلقة والنسبية على الساحة الدولية. ” من خلال “الابتكار العضوي”، كان غرامشي يعني الهيكلية، طويلة الأجل أو دائمة نسبيًا، على عكس المدى القصير أو “الدوري”. وجادل بأن التغييرات الجوهرية في علاقات القوة الدولية أو في النظام العالمي، والتي يتم ملاحظتها كتغييرات في التوازن الاستراتيجي العسكري والجيوسياسي، يمكن تحديدها على أنها تغييرات أساسية في العلاقات الاجتماعية. لا نية للتهرب من الدولة أو التقليل من أهميتها . تظل الدولة بالنسبة له الكيان الأساسي للعلاقات الدولية والمكان الذي تحدث فيه النزاعات الاجتماعية – المكان أيضًا، وبالتالي، حيث تُبنى هيمنة الطبقات الاجتماعية. في هيمنة الطبقة الاجتماعية هذه، تتحد الخصائص الخاصة للأمم بطريقة فريدة ومبتكرة. الطبقة العاملة، التي يمكن اعتبارها عالمية بالمعنى المجرد، تؤمم نفسها في عملية بناء هيمنتها. قد يسبق ظهور كتل جديدة يقودها العمال على المستوى الوطني، باتباع هذا المنطق، أي إعادة هيكلة أساسية للعلاقات الدولية. ومع ذلك، فإن الدولة، التي تظل النقطة المحورية للنضال الاجتماعي والكيان الأساسي للعلاقات الدولية، هي الدولة بالمعنى الواسع الذي يتضمن قواعدها الاجتماعية الخاصة. يغفل هذا الرأي وجهة نظر سطحية أو محدودة عن الدولة تختزلها، على سبيل المثال، في بيروقراطية السياسة الخارجية أو قدراتها العسكرية. في هذا الصدد صرح غرامشي: “قد يسبق ظهور كتل جديدة يقودها العمال على المستوى الوطني أي إعادة هيكلة أساسية للعلاقات الدولية”. من وجهة نظره الإيطالية، كان لدى غرامشي حكم قوي على ما نسميه اليوم الإدمان. كان يعرف مدى تأثر إيطاليا بالقوى الخارجية. على المستوى الحصري للسياسة الخارجية، تتمتع القوى العظمى بحرية نسبية في تحديد سياستها الخارجية وفقًا لمصالحها الوطنية؛ تتمتع القوى الصغيرة باستقلالية أقل. الحياة الاقتصادية للدول التابعة تتخللها وتتشابك معها حياة الدول القوية. ويزداد هذا الوضع تعقيدًا بسبب وجود مناطق متنوعة هيكليًا داخل البلدان لها أنماط مميزة من العلاقات مع القوى الخارجية. على مستوى أعمق، يمكننا القول إن الدول القوية هي على وجه التحديد تلك التي مرت بثورة اقتصادية واجتماعية عميقة والتي حلت بالكامل عواقب هذه الثورة في شكل علاقات الدولة والاجتماعية. كان غرامشي يشير إلى الثورة الفرنسية، لكن يمكننا أن ننظر إلى تطور القوى الأمريكية والسوفياتية بنفس الطريقة. في كل مرة تكون هذه تطورات وطنية امتدت إلى ما وراء الحدود الوطنية لتصبح ظاهرة منتشرة دوليًا. تأثرت بلدان أخرى بهذه الأحداث بطريقة سلبية أكثر بكثير، والتي يصفها غرامشي على الصعيد الوطني بأنها ثورة سلبية. يحدث هذا عندما لا يأتي الدافع للتغيير من “التنمية الاقتصادية المحلية الهامة … بل يعكس تطور الأحداث الدولية التي تنقل التيارات الأيديولوجية إلى الأطراف. “لقد كان غرامشي يشير إلى الثورة الفرنسية، لكن يمكننا أن ننظر إلى تطور القوى الأمريكية والسوفياتية بنفس الطريقة. في كل مرة تكون هذه تطورات وطنية امتدت إلى ما وراء الحدود الوطنية لتصبح ظاهرة منتشرة دوليًا”. السقوط الجماعي. مجموعة الأفكار الجديدة، في ظل هذه الظروف، ليست مجموعة اجتماعية أصلية من شأنها أن تشارك بنشاط في بناء قاعدة اقتصادية جديدة بهيكل جديد للعلاقات الاجتماعية. إنها طبقة فكرية تأخذ الأفكار من ثورة اجتماعية واقتصادية أجنبية سابقة. وهكذا يتخذ تفكير هذه المجموعة شكلاً مثالياً لا يقوم على التنمية الاقتصادية المحلية. ويتخذ مفهومه عن الدولة شكل “مطلقة عقلانية”. لقد انتقد غرامشي تفكير بينيديتو كروتشي، الشخصية المهيمنة في المؤسسة الفكرية الإيطالية في ذلك الوقت، للتعبير عن هذا النوع من التشويه.

الهيمنة والنظام العالمي

هل مفهوم غرامشي للهيمنة قابل للتطبيق دوليًا أم عالميًا؟ قبل محاولة اقتراح طرق لتحقيق ذلك، يجدر التنحي جانباً ببعض الاستخدامات الشائعة للمصطلح في دراسة العلاقات الدولية. في كثير من الأحيان، تشير الهيمنة إلى هيمنة دولة على غيرها، لذا فإن استخدامها يقتصر على العلاقات بين الدول بشكل صارم. تُستخدم الهيمنة أحيانًا كإشارة ملطفة للإمبريالية. عندما يتهم القادة السياسيون الصينيون الاتحاد السوفيتي بالهيمنة، يبدو أن لديهم مزيجًا من هذين العنصرين في الاعتبار. تختلف هذه المعاني كثيرًا عن المعنى الذي يعطيه جرامشي للمصطلح الذي يفضل، من أجل الوضوح في هذه الكتابة، استخدام مصطلح الهيمنة ليحل محلها العالم، من المهم تحديد متى تبدأ فترة الهيمنة وينتهي. يمكن تسمية الفترة التي تم فيها تأسيس الهيمنة على المستوى العالمي بالهيمنة، والفترة التي يسود فيها نوع غير مهيمن، ستسمى غير مهيمنة. كمثال، دعونا نلقي نظرة على القرن ونصف القرن الماضي من خلال التمييز بين أربع فترات متميزة: حوالي 1845-1875، 1875-1945، 1945-1965 ومن 1965 إلى يومنا هذا. كما يمكن وصف الفترة الأولى (1845-1875) بأنها فترة مهيمنة: كان هناك بالفعل اقتصاد عالمي كانت بريطانيا العظمى في قلبه. انتشرت المذاهب الاقتصادية المتوافقة مع السيادة البريطانية، ولكنها عالمية في الشكل (الميزة النسبية، والتجارة الحرة، والمعيار الذهبي) تدريجياً خارج بريطانيا. دعمت القوة القسرية هذا الأمر. حافظت بريطانيا على توازن القوى في أوروبا، وبالتالي منعت أي تحد للهيمنة من قبل أي قوة أرضية. كان لبريطانيا أيضًا سيطرة مطلقة على البحار والقدرة على فرض طاعة الدول المحيطية لقواعد السوق، وفي الفترة الثانية (1875-1945)، تم عكس كل هذه الخصائص. لقد تحدت دول أخرى السيادة البريطانية. تزعزع ميزان القوى في أوروبا، مما أدى إلى حربين عالميتين. حلت الحمائية محل التجارة الحرة؛ في النهاية تم التخلي عن معيار الذهب وتفتت الاقتصاد العالمي إلى تكتلات اقتصادية. كانت فترة غير مهيمنة، وفي الفترة الثالثة، بعد الحرب العالمية الثانية (1945-1965)، أسست الولايات المتحدة نظامًا عالميًا مهيمنًا جديدًا كان هيكله الأساسي مشابهًا لبريطانيا العظمى في منتصف القرن التاسع عشر، ولكن مع المؤسسات والمذاهب التي تتكيف مع اقتصاد عالمي أكثر تعقيدًا والمجتمعات الوطنية أكثر حساسية للتداعيات السياسية للأزمات الاقتصادية. في مرحلة ما بين نهاية الستينيات وبداية الستينيات. عشرة، أصبح من الواضح أن هذه الولايات المتحدة النظام العالمي القائم على أساس لم يعد يعمل بشكل صحيح. خلال السنوات غير المؤكدة التي تلت ذلك، ظهرت ثلاث احتمالات للتحول الهيكلي للنظام العالمي: إعادة بناء الهيمنة مع توسيع سياسات الإدارة على غرار الخطوط التي تصورتها اللجنة الثلاثية؛ تفكك أكبر للاقتصاد العالمي حول المجالات الاقتصادية المتمركزة في القوى العظمى؛ والتأكيد المحتمل للهيمنة المضادة التي قام بها العالم الثالث والتي كانت بمثابة مقدمة للمطلب المشترك لنظام اقتصادي دولي جديد. انطلاقًا من هذه التعليقات التوضيحية المؤقتة، قد يبدو، تاريخيًا ، لكي تصبح دولة مهيمنة ، أن تنشئ وتحافظ على نظام عالمي يكون عالميًا في مفهومها ، أي ليس نظامًا يكون فيه سوف تستغل دولة المهيمنة الآخرين بشكل مباشر ، بل بالأحرى نظام يمكن لمعظم الدول الأخرى (أو على الأقل تلك التي قد تجد نفسها في دائرة هذه القوة المهيمنة) أن تراه متوافقًا مع مصالحها الخاصة. يصعب تصور مثل هذا النظام من خلال مصطلحات مشتركة بين الدول فقط لأن هذا من المرجح أن يسلط الضوء على الاختلافات في مصالح الدول. من المرجح أن يعطي الأولوية للفرص المتاحة لقوى المجتمع المدني للعمل على نطاق عالمي (أو نطاق المجال الذي تسود فيه الهيمنة). يعتمد مفهوم الهيمنة للنظام العالمي ليس فقط على تنظيم النزاعات بين الدول ولكن أيضًا على مجتمع مدني معولم ، أي نموذج إنتاج معولم يؤسس روابط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة في البلدان المعنية. “وبالتالي، فإن الهيمنة العالمية هي توسع للهيمنة الداخلية – القومية – التي أنشأتها الطبقة الاجتماعية المهيمنة”. تاريخيًا، تم تنفيذ أشكال الهيمنة من هذا النوع من قبل الدول القوية التي شهدت ثورات اجتماعية واقتصادية حقيقية. لا تغير الثورة الهياكل الاقتصادية والسياسية الداخلية للدولة المعنية فحسب، بل إنها تطلق العنان أيضًا للطاقات التي تتجاوز حدود تلك الدولة. وبالتالي، فإن الهيمنة العالمية هي في مراحلها الأولى توسع خارجي للهيمنة الداخلية (الوطنية) التي أنشأتها الطبقة الاجتماعية المهيمنة. أصبحت المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافة، والتكنولوجيا المرتبطة بهذه الهيمنة الوطنية نماذج يتم الاقتداء بها في الخارج. إن مثل هذه الهيمنة المتوسعة تتعدى على البلدان الأكثر هامشية بطريقة الثورة السلبية. لم تشهد هذه البلدان نفس الثورة الاجتماعية العميقة، ولم يتم تطوير اقتصاداتها بالطريقة نفسها، لكنها تحاول دمج عناصر نموذج الهيمنة دون تعطيل هياكل السلطة القديمة. في حين أنها قد تتبنى بعض الجوانب الاقتصادية والثقافية للجوهر المهيمن، فإن قدرة البلدان المحيطية على تبني نماذجها السياسية أقل. تمامًا كما في إيطاليا، اتخذت الثورة السلبية شكل الفاشية في فترة ما بين الحربين العالميتين، فإن أشكالًا عديدة من الأنظمة العسكرية البيروقراطية توجه الثورة السلبية في أطراف اليوم. في نموذج الهيمنة العالمي، تكون الهيمنة أكثر كثافة وتماسكًا في المركز وأكثر اتساعًا بالتناقضات في الأطراف، وبالتالي فإن الهيمنة على المستوى الدولي ليست مجرد نظام بين الدول. إنه نظام داخل الاقتصاد العالمي بنموذج إنتاج مهيمن يتخلل جميع الدول ويربطها بنماذج إنتاج ثانوية أخرى. إنها أيضًا مجموعة من العلاقات الاجتماعية الدولية التي تربط الطبقات الاجتماعية في مختلف البلدان. يمكن صياغة الهيمنة العالمية على أنها هيكل اجتماعي، وبنية اقتصادية، وهيكل سياسي؛ ومع ذلك، لا يمكن اختزاله إلى عنصر واحد فقط من هذه العناصر لأنه يتكون من العناصر الثلاثة جميعها في نفس الوقت. علاوة على ذلك، يتم التعبير عن الهيمنة العالمية من خلال المعايير والمؤسسات والآليات الدولية التي تحدد قواعد السلوك العامة للدول ولقوى المجتمع المدني التي تعمل خارج الحدود الوطنية – القواعد التي تدعم نموذج الإنتاج المهيمن.

آليات الهيمنة: المنظمات الدولية

المنظمة الدولية هي إحدى الآليات التي يتم من خلالها التعبير عن المعايير العالمية للهيمنة العالمية. في الواقع، تعمل المنظمة الدولية كعملية تتطور من خلالها مؤسسات الهيمنة وأيديولوجيتها. من بين الخصائص التي تظهر الدور المهيمن للمنظمات الدولية، يمكننا الاستشهاد بما يلي: (1) أنها تحتوي على القواعد التي تسهل توسع النظام العالمي المهيمن؛ (2) هم في حد ذاتها نتاج النظام العالمي المهيمن؛ (3) يشرعون أيديولوجياً قواعد النظام العالمي المهيمن؛ (4) يستوعبون نخب البلدان المحيطية و (5) يستوعبون الأفكار المضادة للهيمنة. تحتوي المؤسسات الدولية على قواعد تسهل توسع القوى الاقتصادية والاجتماعية المهيمنة ولكن مع السماح للمصالح التابعة بإجراء تعديلات بأقل قدر من الضرر. تعتبر القواعد التي تحكم السياسة النقدية العالمية والعلاقات التجارية ذات أهمية خاصة. وهي مصممة في المقام الأول لتعزيز التنمية الاقتصادية. في الوقت نفسه، تسمح بالاستثناءات والاستثناءات للتعامل مع المواقف الإشكالية؛ قد تتم مراجعتها في ظروف معينة. بالمقارنة مع نظام المعيار الذهبي، قدمت مؤسسات بريتون وودز المزيد من الضمانات للشواغل الاجتماعية الوطنية مثل البطالة، شريطة أن تكون السياسات الوطنية متوافقة مع هدف الاقتصاد العالمي الليبرالي. يسمح نظام سعر الصرف العائم الحالي أيضًا بالعمل على المستوى الوطني مع احترام الشرط التالي: الالتزام بمواءمة السياسات الوطنية مع مصالح الاقتصاد العالمي الليبرالي. عادة ما يتم إنشاء المؤسسات والقواعد الدولية من قبل الدولة التي تفرض الهيمنة. يجب أن يحصلوا على الأقل على دعم هذه الدولة. تهتم الدولة المهيمنة بضمان موافقة الدول الأخرى وفقًا للتسلسل الهرمي للسلطات داخل هيكل الهيمنة بين الدول. يتم استشارة بعض دول الدرجة الثانية أولاً ويتم تأكيد دعمها؛ يتم السعي للحصول على موافقة من بعض البلدان الأكثر هامشية على الأقل. يمكن ترجيح المشاركة الرسمية لصالح القوى المهيمنة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو يمكن أن تكون على أساس دولة / صوت واحد كما هو الحال في معظم المؤسسات الدولية الكبرى الأخرى. هناك هيكل تأثير غير رسمي يعكس المستويات المختلفة للسلطة الحقيقية سياسياً واقتصادياً، وهو ما يشكل الأساس لإجراءات صنع القرار الرسمية، كما تلعب المؤسسات الدولية دورًا أيديولوجيًا. فهي تساعد على تحديد المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة وإضفاء الشرعية على بعض المؤسسات والممارسات على المستوى الوطني. إنها تعكس توجهات مواتية للقوى الاجتماعية والاقتصادية المهيمنة. من خلال الدعوة إلى النقد، أيدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإجماع المهيمن على التفكير السياسي في البلدان الأساسية وعززت تلك المصممة على محاربة التضخم بهذه الطريقة. ، بينما كان الآخرون أكثر قلقًا بشأن البطالة. من خلال الدعوة إلى الهيكل الثلاثي، قامت منظمة العمل الدولية بإضفاء الشرعية على الطريقة التي تطورت بها العلاقات الصناعية في بلدان المركز وعرضتها على أنها النموذج الذي يجب اتباعه. ” الهيمنة مثل الوسادة: تمتص الضربات وعاجلاً أم آجلاً سيجد المعتدي المحتمل الراحة عليها.” تستحوذ المؤسسات الدولية على أعظم مواهب البلدان المحيطية، مذكّرةً بالممارسة السياسية للتحول. الأفراد في البلدان المحيطية، حتى لو فكروا في الانضمام إلى المؤسسات الدولية بفكرة تغيير النظام من الداخل، محكوم عليهم بالعمل ضمن هياكل الثورة السلبية. في أحسن الأحوال، سوف يساعدون في نقل عناصر التحديث إلى الأطراف، ولكن فقط إذا كانت متوافقة مع مصالح السلطات المحلية القائمة. الهيمنة مثل الوسادة: تمتص الضربات وعاجلاً أم آجلاً سيجد المعتدي المحتمل الراحة عليها. فقط عندما يتم تأسيس المشاركة في المؤسسات الدولية بحزم على تحدٍ اجتماعي وسياسي واضح للهيمنة – من خلال الاعتماد على كتلة تاريخية ناشئة ومضادة للهيمنة – ستكون قادرة على تشكيل تهديد حقيقي. لكن الاستيلاء على المواهب من الأطراف يجعل هذا السيناريو غير محتمل للغاية، كما يحتمل أن يمتص التحول الأفكار المضادة للهيمنة ويجعلها متوافقة مع عقيدة الهيمنة. شكل مفهوم الاكتفاء الذاتي، على سبيل المثال، في البداية تحديًا للاقتصاد العالمي من خلال الدعوة إلى التنمية المستقلة المحددة داخليًا. في الماضي، تغير معنى هذا المصطلح ليعني “الدعم من منظمات الاقتصاد العالمي للبرامج الاجتماعية في البلدان المحيطية”. تهدف هذه البرامج إلى تمكين سكان الريف من تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف الهجرة الريفية إلى المدن، من أجل الحصول على مستوى أفضل من الاستقرار الاجتماعي والسياسي بين السكان الذي لا يستطيع الاقتصاد العالمي الاندماج فيه بشكل صحيح. وهكذا، يصبح الشعور الجديد بالاكتفاء الذاتي مكملاً ومفيدًا لأهداف الهيمنة على الاقتصاد العالمي. لذلك، يمكن رفض التكتيك الذي يهدف إلى إحداث تغيير في بنية النظام العالمي باعتباره ضلالًا تامًا. إن فرص حرب حركة دولية ناجحة يستولي فيها الراديكاليون على قوة البنية الفوقية للمؤسسات الدولية ضعيفة للغاية. مهما قال دانيال باتريك موينيهان، فإن راديكاليين العالم الثالث لا يسيطرون على المؤسسات الدولية. وحتى لو فعلوا ذلك، فلن يحصلوا على أي شيء. كل هذه الهياكل الفوقية ضعيفة الصلة بالقواعد السياسية الشعبية. إنهم مرتبطون بالطبقات الوطنية المهيمنة في البلدان المركزية، ومن خلال هذه الطبقات، لديهم قاعدة أوسع في هذه البلدان. في الأطراف، يتصلون فقط بالثورة السلبية.

آفاق المنطقة المتضاربة

تستند الأنظمة العالمية – للعودة إلى صياغة غرامشي المذكورة سابقًا في هذا المقال – على العلاقات الاجتماعية. وبالتالي، يمكن ربط تغيير هيكلي كبير في النظام العالمي بتغيير جوهري في العلاقات الاجتماعية وفي الأنظمة السياسية الوطنية، والتي تتوافق مع الهياكل الوطنية للعلاقات الاجتماعية. في رأي غرامشي، سيحدث هذا مع ظهور كتلة تاريخية جديدة، ويجب مراجعة مشكلة تغيير النظام العالمي ليس من المؤسسات الدولية ولكن من المجتمعات الوطنية. يعتبر تحليل غرامشي لإيطاليا أكثر صلة عند تطبيقه على النظام العالمي: فقط حرب المواقع يمكن أن تؤدي، على المدى الطويل، إلى تغييرات هيكلية، وحرب الموقف تنطوي على بناء الأساس الاجتماعي والسياسي للتغيير من خلال خلق تكتلات تاريخية جديدة. يظل السياق الوطني هو المكان الوحيد الذي يمكن فيه تأسيس كتلة تاريخية، حتى لو كان الاقتصاد العالمي والظروف السياسية تؤثر ماديًا على آفاق مثل هذا المشروع. ” يجب مراجعة مشكلة تغيير النظام العالمي ليس من المؤسسات الدولية ولكن من الجمعيات الوطنية.” إن الأزمة التي طال أمدها في الاقتصاد العالمي (والتي قد تبدأ في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات) تؤدي إلى تطورات معينة يمكن أن تؤدي إلى تحدٍ مضاد للهيمنة. في البلدان المركزية، تفتح هذه السياسات التي تقلل الإنفاق على الفئات الاجتماعية الفقيرة وتولد معدلات بطالة عالية آفاق تحالف كبير للمحرومين ضد قطاعي رأس المال والعمل اللذين يجدان أرضية مشتركة في إطار نظام الإنتاج الدولي والنظام الليبرالي. النظام العالمي الاحتكار. إن الأساس السياسي لمثل هذا التحالف سيكون بالأحرى ما بعد كينيز والميركانتيليون الجدد.في البلدان المحيطية ، تتعرض بعض الدول لعمل ثوري ، كما توحي الأحداث في إيران وأمريكا الوسطى. ومع ذلك، فإن الإعداد السياسي الشامل بشكل كافٍ للسكان قد لا يكون قادرًا على مواكبة الفرص الثورية، مما يقلل من احتمالية تكوين كتلة تاريخية جديدة. ستكون هناك حاجة إلى منظمة سياسية فعالة (غرامشي في كتاب الأمير الحديث) للجمع بين الطبقات العاملة الجديدة التي ولّدها نظام الإنتاج الدولي وبناء جسر للفلاحين والهامش الحضري. بدونها، لا يمكننا إلا أن نتصور عملية تقوم فيها النخب السياسية المحلية، حتى لو كان بعضها نتاج انتفاضات ثورية فاشلة، بترسيخ قوتها في نظام عالمي احتكار ليبرالي. إن إعادة تشكيل هيمنة الاحتكار الليبرالي ستكون قادرة تمامًا على وضع التحول موضع التنفيذ من خلال التكيف مع أشكال مختلفة من المؤسسات والممارسات الوطنية، بما في ذلك تأميم الصناعات. يمكن بعد ذلك مواءمة خطاب القومية والاشتراكية مع استعادة الثورة السلبية في شكل جديد إلى الأطراف. باختصار، تبدأ مهمة تغيير النظام العالمي بجهد طويل وشاق لخلق كتل تاريخية جديدة داخل حدود القوميات. ”

بقلم روبرت كوكس، قسم العلوم السياسية في جامعة يورك، تورنتو ، كندا.

المصدر:

روبرت كوكس ، “غرامشي ، الهيمنة والعلاقات الدولية: مقال في المنهج.” الألفية: مجلة الدراسات الدولية ، المجلد. 12 ، لا. 2 ، يونيو 1983 ، ص. 162 – 175.

كاتب فلسفي

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