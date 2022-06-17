الكشف عن سبب دعوة الصدر للنواب المستقيلين الى الحنانة

رجح الخبير السياسي مناف الموسوي، الأربعاء، أن تكون دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب الى الحنانة لتقديم الشكر لهم على مواقفهم وتحديد شكل وملامح المرحلة القادمة، مشيرا الى ان الصدر في قراره الانسحاب من البرلمان فقد ترك باقي القوى السياسية الراغبة بتشكيل الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشارع.
واضاف، ان “هناك جماعات لم تكن تريد تحقيق الاصلاح والتغيير كونها مستفيدة من الوضع السابق وكما حصل مع تمسك الإطار التنسيقي بالتوافقية ورفضه للاغلبية الوطنية”، لافتا الى ان “مغادرة النواب الصدريين لقبة البرلمان معناه ان الصدر ترك باقي القوى السياسية التي ترغب بتشكيل الحكومة التوافقية في مواجهة مباشرة مع الشارع ويبقى الخيار للجماهير لقبول او رفض تلك التوافقية”.
وتابع ان “الكتلة الصدرية ورغم أنها حققت المركز الأول انتخابيا وشرعت قانونين في وقت قياسي رغم حساسيتهما لكنه آثر على نفسه الاستقالة بدل القبول بخيار التوافقية وعاد الى الشارع وترك الخيار للجماهير لتقول كلمتها فيما تراه مناسبا لحاضر ومستقبل العراق“، موضحا ان “زيارة النواب المستقلين من الكتلة الصدرية الى الحنانة اليوم نعتقد انها لتقديم الشكر للنواب المستقلين على تضحياتهم ومواقفهم الوطنية والتاريخية، إضافة الى تحديد شكل وملامح المرحلة القادمة”.