حرّيّة الرّداءة

عمر بلقاضي / الجزائر

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حسبوا الهراءَ تحرُّرًا فتحرّروا …فإذا المكارمُ والفصاحةُ تُقبَرُ

وتواطئوا في وأدِ أخلاق الحيا … بحروف لغوٍ للفهاهة مظهرُ

فترى المراهقة التي تحكي الهوى … بصراحةٍ تصف اللّقاء وتجهرُ

كلماتُها مثل الرّجيع دناءةً … والضَّاد من سقطاتها يتحسَّرُ

أين الثقافةُ في ضجيج غرائزٍ … بهرائها ضرُّ الخنا يتبلورُ؟

أين الحياء وأين أخلاق الهدى؟ … أين الفصاحة فالكلام يكسَّرُ؟

عبَثُ السّفاهة صار شعرا يُجتبى … فترى المُدمِّرَ للشعورِ يُقدَّرُ

النّحوُ يُذبحُ في خرابشَ سُمِّيتْ … شعرا وأضحت في النّوادي تَظهرُ

فإذا رأيتم في كلامي قسوةً … فلتقرؤوا بتمعُّنٍ ما يُنشرُ

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