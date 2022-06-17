Posted on by

حرّيّة الرّداءة

حرّيّة الرّداءة

عمر بلقاضي / الجزائر

***

حسبوا الهراءَ تحرُّرًا فتحرّروا …فإذا المكارمُ والفصاحةُ تُقبَرُ

وتواطئوا في وأدِ أخلاق الحيا … بحروف لغوٍ للفهاهة مظهرُ

فترى المراهقة التي تحكي الهوى … بصراحةٍ تصف اللّقاء وتجهرُ

كلماتُها مثل الرّجيع دناءةً … والضَّاد من سقطاتها يتحسَّرُ

أين الثقافةُ في ضجيج غرائزٍ … بهرائها ضرُّ الخنا يتبلورُ؟

أين الحياء وأين أخلاق الهدى؟ … أين الفصاحة فالكلام يكسَّرُ؟

عبَثُ السّفاهة صار شعرا يُجتبى … فترى المُدمِّرَ للشعورِ يُقدَّرُ

النّحوُ يُذبحُ في خرابشَ سُمِّيتْ … شعرا وأضحت في النّوادي تَظهرُ

فإذا رأيتم في كلامي قسوةً … فلتقرؤوا بتمعُّنٍ ما يُنشرُ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close