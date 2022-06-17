حرّيّة الرّداءة
عمر بلقاضي / الجزائر
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حسبوا الهراءَ تحرُّرًا فتحرّروا …فإذا المكارمُ والفصاحةُ تُقبَرُ
وتواطئوا في وأدِ أخلاق الحيا … بحروف لغوٍ للفهاهة مظهرُ
فترى المراهقة التي تحكي الهوى … بصراحةٍ تصف اللّقاء وتجهرُ
كلماتُها مثل الرّجيع دناءةً … والضَّاد من سقطاتها يتحسَّرُ
أين الثقافةُ في ضجيج غرائزٍ … بهرائها ضرُّ الخنا يتبلورُ؟
أين الحياء وأين أخلاق الهدى؟ … أين الفصاحة فالكلام يكسَّرُ؟
عبَثُ السّفاهة صار شعرا يُجتبى … فترى المُدمِّرَ للشعورِ يُقدَّرُ
النّحوُ يُذبحُ في خرابشَ سُمِّيتْ … شعرا وأضحت في النّوادي تَظهرُ
فإذا رأيتم في كلامي قسوةً … فلتقرؤوا بتمعُّنٍ ما يُنشرُتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط