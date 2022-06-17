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دولة اوروبية تعلن عن ارتفاع هائل باصابات كورونا

دولة اوروبية تعلن عن ارتفاع هائل باصابات كورونا

المصدر:
وكالات

اعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو نصف مليون في أسبوع، بزيادة تصل إلى 43%.

وقالت السلطات انه “حسب البيانات فإنه خلال الأسبوع الماضي، كان ما يقدر بـ1415600 شخص مصابا ب‍فيروس كورونا بزيادة عن 425800 إصابة”، موضحة ان “هذه أعلى زيادة بعدد الإصابات المسجلة منذ ايار الماضي، لكنه لا تزال أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 4.9 مليون في نهاية اذار”.

وترجح السلطات الصحية أن “يكون سبب الارتفاع هو متحورات Omicron BA.4 وBA.5.”.

ويذكر ان “Omicron BA.1 ” هو المتحور الذي أدى إلى زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة في كانون الاول وأوائل كانون الثاني من هذا العام.

وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت المملكة المتحدة رفع كل قيود فيروس كورونا، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح.

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