د.فيان صبري: لاخطوط حمراء للديمقراطي الكوردستاني على اي طرف عراقي

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي د.فيان صبري، اليوم الخميس، ان الديمقراطي الكوردستاني ليست لديه اي خطوط حمراء على اي طرف عراقي ، مبينة ان باب الحوار مفتوح مع جميع الاطراف.

وقالت صبري: ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يغلق باب الحوار مع اي طرف عراقي لا الآن ولا عندما كان ضمن التحالف الثلاثي”.

وأضافت ، بالقول ان ” العديد من وفود الاحزاب العراقية قامت بزيارة الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الفترة الماضية والتقت مع الرئيس بارزاني “، مردفة ” وفي هذه المرحلة ايضاً ، فأن الديمقراطي الكوردستاني لا يرفض اجراء محادثات مع اي طرف من الاطراف العراقية”.

وولفتت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، الى أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤمن بالحوار والتفاهم، وعلى هذا الاساس فأنه لن يغلق باب الحوار مع اي طرف”.

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