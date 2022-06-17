Posted on by

روسيا تعلن اختفاء 367 شخصاً في أوكرانيا

روسيا تعلن اختفاء 367 شخصاً في أوكرانيا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف اختفاء 367 شخصاً اعتقلهم النازيون عند حواجز نصبوها في مدينتي دنيبر وزابوروجيا الأوكرانيتين.
وقال: “من 1 يونيو إلى 16 يونيو 2022، بين المعتقلين لا يزال مصير 367 شخصا مجهولا بالنسبة إلى أقاربهم وأصدقائهم، ومعظمهم من النساء والمراهقين”.

وأوضح، أنه “عند نقاط التفتيش في دنيبر وزابوروجيр، يقوم مسلحو الكتائب المتطرفة بعمليات تفتيش كاملة للمدنيين، حيث يتعرض جميع المواطنين المشتبه في ولائهم ل‍روسيا أو إدانتهم لنظام كييف للعنف الجسدي ويتم اقتيادهم في اتجاه غير معروف لاستجوابهم”.

وتابع: “منعت السلطات الأوكرانية بحجة ضمان سلامة المواطنين جميع المخارج من البلدات التي تسيطر عليها باتجاه الأراضي المحررة في دونباس، وزابوروجيا ونيقولايف وخاركوف وخيرسون الشعبية، مما عرض للخطر أرواح المدنيين، وكذلك إجبارهم على إخلائهم بشكل مستقل إلى المناطق الغربية من أوكرانيا“.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close