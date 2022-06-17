عادل‭ ‬محمد‭ ‬السامولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬بجنيف‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭:‬ ايمن‭ ‬نور‭ ‬والاخوان‭ ‬في‭ ‬افلاس‭ ‬سياسي‭ ‬وادارة‭ ‬بايدن‭ ‬ستنفتح‭ ‬على‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬بمصر ‭:‬

اجرى الحوار: مصطفى عمارة

في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬أعلن‭ ‬اول‭ ‬مرة‭ ‬عادل‭ ‬محمد‭ ‬السامولي‭ ‬تأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬بمجينة‭ ‬الصويرة‭ ‬بالمغرب‭ ‬والذي‭ ‬ضم‭ ‬شخصيات‭ ‬مصرية‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬رفض‭ ‬حكم‭ ‬العسكريين‭ ‬والإخوان‭ ‬وإقامة‭ ‬حكم‭ ‬مدني‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬وصول‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬سدة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬توالت‭ ‬الضغوط‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بحسب‭ ‬زعمه‭ ‬مما‭ ‬اضطره‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‭ ‬وطلب‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬السياسي‭ ‬بها‭ ‬لمواصلة‭ ‬نشاطه‭ ‬حول‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ . ‬ومع‭ ‬وصول‭ ‬إدارة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬اهتمامها‭ ‬بمنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬عاد‭ ‬إسم‭ ‬محمد‭ ‬السامولي‭ ‬للظهور‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬للأوضاع‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭ :‬

ماهي‭ ‬ملابسات‭ ‬انشاء‭ ‬مجلس‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية؟‭ ‬ولماذا‭ ‬اخترتم‭ ‬جنيف‭ ‬كمقرا‭ ‬لها؟

اسمح‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬بذاكرتي‭ ‬لسنة‭ ‬2008‭ ‬تاريخ‭ ‬تأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬بمدينة‭ ‬الصويرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الرئيس‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭. ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬كانت‭ ‬الفكرة‭ ‬و‭ ‬الضرورة‭ ‬اساس‭ ‬رغبتي‭ ‬في‭ ‬انشاء‭ ‬مجلس‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬وبدأت‭ ‬بالاتصالات‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬والخارج‭ ‬وأعلنت‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الصويرة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬التأسيسية‭ ‬و‭ ‬بيان‭ ‬التأسيس‭ ‬ثم‭ ‬حظينا‭ ‬باعتراف‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬و‭ ‬لاحقا‭ ‬تم‭ ‬التواصل

‭ ‬معنا‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬أوباما‭ ‬ترحيبا‭ ‬بالفكرة‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيسا‭ ‬للمجلس‭ ‬السياسي‭ ‬للمعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬بداية‭ ‬صعود‭ ‬السيسي‭ ‬للحكم‭ ‬توالت‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬شخصي‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬نظام‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬المغرب‭ ‬واضطررت‭ ‬لان‭ ‬أغادر‭ ‬باتجاه‭ ‬جنيف‭ ‬وطلب‭ ‬اللجوء‭ ‬السياسي‭ ‬رسميا

‭ ‬و‭ ‬استئناف‭ ‬النضال‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جنيف‭.‬

‭ ‬ماهي‭ ‬أبرز‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬للمجلس؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬أهدافه‭ ‬؟

الإسم‭ ‬الأبرز‭ ‬والاهم‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬رضا‭ ‬محمود‭ ‬حافظ‭ ‬رئيس‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مريبة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬السيسي‭ ‬وقد‭ ‬ثبث‭ ‬لاحقا‭ ‬ان‭ ‬وفاته‭ ‬كانت‭ ‬وفق‭ ‬تخطيط‭ ‬للتخلص‭ ‬منه‭ . ‬مجلس‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬مبارك‭ ‬لم‭ ‬يخفي‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬شخصيات‭ ‬مدنية‭ ‬و‭ ‬عسكرية‭ ‬موالية‭ ‬للمجلس‭ ‬السياسي‭ ‬للمعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتبنى‭ ‬علنا‭ ‬الدعوة‭ ‬لخلع‭ ‬مبارك‭ ‬ومنع‭ ‬التوريث‭ ‬و‭ ‬يمكنكم‭ ‬الرجوع‭ ‬للتصريحات‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬جرائد‭ ‬مغربية‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬هسبريس‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ : ‬عادل‭ ‬السامولي‭ ‬ادعو‭ ‬لخلع‭ ‬مبارك‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬‮٢٠١١‬‭ ‬وفيها‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬لإسم‭ ‬الفريق‭ ‬طيار‭ ‬رضا‭ ‬محمود‭ ‬حافظ‭. ‬أهداف‭ ‬المجلس‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬معلنة‭ ‬برفض‭ ‬الحكم‭ ‬العسكري‭ ‬او‭ ‬حكم‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬ونعتبر‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬الأنسب‭ ‬لمصر‭ ‬هو‭ ‬الحكم‭ ‬المدني‭ ‬التعددي‭ ‬الديمقراطي‭.‬

ماهي‭ ‬مصادر‭ ‬تمويلكم‭ ‬؟

لقد‭ ‬اعلنت‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬منابر‭ ‬صحفية‭ ‬أنني‭ ‬بعدما‭ ‬اعلنت‭ ‬رغبتي‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬تلقيت‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬غربية‭ ‬بمبالغ‭ ‬ضخمة‭ ‬لكني‭ ‬اعلنت‭ ‬رفضي‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭. ‬اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتمويل‭ ‬المجلس‭ ‬السياسي‭ ‬للمعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬فنحن‭ ‬نوفر‭ ‬كل‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لأنشطتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيادات‭ ‬واعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬وخارجها‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الإجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للقيادات‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬بشفافية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬وأوجه‭ ‬الإنفاق‭ .‬

هل‭ ‬تنسقون‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬او‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬؟

مجلس‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬حاضر‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬ملف‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬ولدينا‭ ‬ديوان‭ ‬اجتماعي‭ ‬مهمته‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬نقابة‭ ‬اصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬منظمة‭ ‬العدل‭ ‬والتنمية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬نتابع‭ ‬الملف‭ ‬الحقوقي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ولدينا‭ ‬اتصالات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي

‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬حقيقية‭ ‬دولية‭ . ‬بعد‭ ‬انتقالي‭ ‬للاستقرار‭ ‬بجنيف‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬نسج‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬حقوقية‭ ‬مصرية‭ ‬بالخارج‭ ‬وكذلك‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬و‭ ‬كذلك‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬المعارضة‭ ‬لكن‭ ‬لدي‭ ‬تحفظات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭.‬

ماردكم‭ ‬على‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬للمعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬و‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬بأنها‭ ‬ممولة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬وتديرها‭ ‬اطراف‭ ‬خارجية‭ ‬؟

لن‭ ‬اخفي‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬يخطر‭ ‬لي‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬هو‭ ‬د‭. ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بتركيا‭ ‬ويملك‭ ‬منصات‭ ‬اعلامية‭ ‬تحظى‭ ‬بتمويل‭ ‬مالي‭ ‬ضخم‭ ‬،‭ ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬وجد‭ ‬في‭ (‬بيزنس‭ ‬المعارضة‭ ‬و‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬تجارة‭ ‬لاتبور‭) ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬لوجه‭ ‬الله‭ ‬او‭ ‬الوطن‭.‬

و‭ ‬المحصلة‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬لم‭ ‬يستفذ‭ ‬شيئا‭ ‬مما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬بتركيا‭.‬

اما‭ ‬بشأن‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬و‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬فالدولة‭ ‬المصرية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬يمنحها‭ ‬الترخيص‭ ‬ويمكنها‭ ‬مراقبة‭ ‬تلك‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬اما‭ ‬ادعاء‭ ‬أنها‭ ‬تمول‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬فهذا‭ ‬كلام‭ ‬مردود‭ ‬عليه‭ ‬فالنظام‭ ‬ينتقم‭ ‬منها‭ ‬ويتهمها‭ ‬بأنها‭ ‬ممولة‭ ‬من‭ ‬الخارج

‭ ‬بعدما‭ ‬تصدر‭ ‬تلك‭ ‬المنظمات‭ ‬تقارير‭ ‬تحرج‭ ‬النظام‭ ‬الحاكم‭. ‬

لماذا‭ ‬فشلت‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والتي‭ ‬يديرها‭ ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬والإخوان‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬التأييد‭ ‬الشعبي‭ ‬ضد‭ ‬السيسي‭ ‬؟

لازلت‭ ‬أكرر‭ ‬ان‭ ‬المستفيذ‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬بتركيا‭ ‬هو‭ ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬الذي‭ ‬يراكم‭ ‬الأموال‭ ‬و‭ ‬الوجاهة‭ ‬الاجتماعية‭ ( ‬كزعيم‭ ‬مفترض‭ ‬للمعارضة‭).‬

الفشل‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬طبيعية‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬برنامج‭ ‬سياسي‭ ‬ولعدم‭ ‬تحمل‭ ‬الأمانة‭ ‬الوطنية‭ ‬بصدق‭ ‬وشرف‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭. ‬هدف‭ ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬ان‭ ‬يحظى‭ ‬بإقامة‭ ‬ملكية‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بأموال‭ ‬الدعم‭ ‬القطري‭ ‬ومعه‭ ‬الإخوان‭ ‬المستقرين‭ ‬بتركيا‭ ‬الذين‭ ‬افلسوا‭ ‬سياسيا‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬مرسي‭ ‬وموت‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬الشرعية‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬أمامهم‭ ‬سوى‭ ‬المتاجرة‭ ‬بالملف‭ ‬الحقوقي‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬الاخوان‭ ‬وتاكدهم‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬بعودة‭ ‬الاخوان‭ ‬للحكم‭ ‬مجددا‭.‬

‭ ‬هل‭ ‬تتوقعون‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬تجاه‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬؟

بايدن‭ ‬وادارته‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬بالخارج‭ ‬وهذا‭ ‬أبرز‭ ‬متغير‭ ‬بعد‭ ‬تسلم‭ ‬بايدن‭ ‬المسؤولية،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬ستتعامل‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬السيسي‭ ‬بتحفظ‭ ‬شديد‭ ‬و‭ ‬بتدخل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والرأي‭ ‬و‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬و‭ ‬المطالبة‭ ‬بالافراج‭ ‬عن‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيين‭ ‬بإصدار‭ ‬عفو‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬والاهم‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬الاعدامات‭ ‬بأمر‭ ‬أمريكي‭ ‬مباشر‭ ‬للسيسي‭.‬

هناك‭ ‬غموض‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬تجاه‭ ‬بعض‭ ‬الملفات‭ ‬كسد‭ ‬النهضة‭. ‬فما‭ ‬هو‭ ‬تفسيركم‭ ‬لهذا‭ ‬الغموض؟

السر‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬،‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬والشعب‭ ‬المصري‭ ‬لايعرفون‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬كان‭ ‬السيسي‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بشرعية‭ ‬نظامه‭ ‬و‭ ‬بالقطع‭ ‬ان‭ ‬إسرائيل‭ ‬والإمارات‭ ‬وجهوا‭ ‬السيسي

‭ ‬للتوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬المبادئ‭ ‬و‭ ‬ضياع‭ ‬الحقوق‭ ‬التاريخية‭ ‬للشعب‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬وأصبح‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الإثيوبي‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬للامن‭ ‬المائي‭ ‬ولحياة‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

ماهو‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬وجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬؟

ثنائية‭ ‬الجنرالات‭ ‬والإخوان‭ ‬ستنتهي‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬المستقبل‭ ‬هو‭ ‬للحكم‭ ‬المدني‭ ‬التعددي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬حتمي‭ ‬قادم

لكن‭ ‬اقول‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬والإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬انتهت‭ ‬برفض‭ ‬كل‭ ‬مبادرات‭ ‬المصالحة‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬إعلاميا‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬النظام‭ ‬الترويج‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬باعتبارها‭ ‬تنظيم‭ ‬إرهابي‭ ‬والعلاقة‭ ‬تعتبر‭ ‬انتهت‭ ‬لان‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬اتخذ‭ ‬القرار‭ ‬بإنهاء‭ ‬وجود‭ ‬الاخوان‭ ‬سياسيا‭ ‬و‭ ‬تنظيميا‭ ‬،‭ ‬النظام‭ ‬يشعر‭ ‬بالخطر‭ ‬فعليا‭ ‬من‭ ‬الانفجار‭ ‬الشعبي‭ ‬والذي‭ ‬سيحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬والقبول‭ ‬الدولي‭.‬

السؤال‭ ‬عن‭ ‬قبول‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬خبرتي‭ ‬وتجربتي‭ ‬اقول‭ ‬بأن‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬لم‭ ‬يستوعبوا‭ ‬الدرس‭ ‬جيدا‭ ‬وقياداتهم‭ ‬بالخارج‭ ‬لديها‭ ‬احساس‭ (‬الأنا‭ ‬المضخمة‭) ‬وهم‭ ‬غير‭ ‬مستعدين‭ ‬للمشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬هم‭ ‬يريدون‭ ‬استغلال‭ ‬اي‭ ‬صوت‭ ‬معارض

‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالحهم‭ ‬والحوار‭ ‬معهم‭ ‬لن‭ ‬يفيد‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬في‭ ‬شيء‭.‬

10-ماهي‭ ‬توقعاتكم‭ ‬لسيناريو‭ ‬الاحداث‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وغياب‭ ‬دور‭ ‬المعارضة‭ ‬الحقيقي؟

اقول‭ ‬ان‭ ‬السيسي‭ ‬سيواجه‭ ‬أسوأ‭ ‬ازمة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وهي‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬شرعية‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬اطراف‭ ‬دولية‭ ‬وتغير‭ ‬نبرة‭ ‬الخطاب‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬عواصم‭ ‬أوروبية‭ ‬التي‭ ‬ستنتقد‭ ‬الجنرال‭ ‬السيسي‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬وسيبدا‭ ‬التحقيق‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البلاغات‭ ‬المقدمة‭ ‬بأوروبا‭ ‬ضد

‭ ‬السيسي‭ ‬ونظامه‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬معطلة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬نتيجة‭ ‬المصالح‭ ‬ووجود‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬السلطة‭.‬

غياب‭ ‬المعارضة‭ ‬هو‭ ‬شيء‭ ‬إيجابي‭ ‬وليس‭ ‬سلبي‭ ‬وهو‭ ‬لصالح‭ ‬الشعب‭ ‬خصوصا‭ ‬اننا‭ ‬لايمكننا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬كيانات‭ ‬مصارعة‭ ‬وشخصيات‭ ‬تسعى‭ ‬للثراء‭ ‬والزعامة‭ ‬،‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ستفرز‭ ‬زعامات‭ ‬قادرة‭ ‬ان‭ ‬تشكل‭ ‬البديل‭ ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إننا‭ ‬لدينا‭ ‬شرعية‭ ‬الثورة‭ ‬مستمرة

‭ ‬و‭ (‬شرعية‭ ‬السجون‭) ‬اقصد‭ ‬شباب‭ ‬مصر‭ ‬الذين‭ ‬دفعوا‭ ‬فاتورة‭ ‬غالية‭ .‬

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