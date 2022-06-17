عالية نصيف: الفاسدون في وزارة الكهرباء يعاودون محاولة التعاقد مع أوراسكوم لصيانة محطتي بيجي 

حذرت النائبة عالية نصيف من نوايا بعض الفاسدين في وزارة الكهرباء لإبرام عقود مع شركة أوراسكوم لصيانة محطتي بيجي ومحطات اخرى واستخدام اسم شركة سيمنز كغطاء على العقد المشبوه، داعية هيئة النزاهة الى الاعلان عن نتائج التحقيق في ملف محطتي بيجي.

وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن أصدرنا عدة بيانات قبل أكثر من سنة حذرنا فيها من نوايا الفاسدين في وزارة الكهرباء للتعاقد مع شركة أوراسكوم خلف الكواليس واستخدام اسم شركة سيمنز كغطاء، لصيانة محطتي بيجي الاولى والثانية والرشيد والناصرية “.

وبينت :” ان نفس شلة الفاسدين المعروفين يجرون مباحثات حالياً لإبرام (صفقة العمر) ثم يهربون جميعاً مع عوائلهم الى خارج العراق، فلماذا ننتظر حصول السرقة ثم نبقى نخاطب الدول ونتوسل بالانتربول للقبض عليهم؟! “.

وأكدت نصيف أنه :” منذ لحظة نشر هذا البيان يتوجب على هيئة النزاهة والادعاء العام ورئاستي الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية كافة ان تباشر بإجراءاتها لمنع تمرير هذه العقود المشبوهة ” ، مطالبة هيئة النزاهة بالإعلان عن نتائج التحقيق في عقود محطتي بيجي الاولى والثانية.

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