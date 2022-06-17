فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا «فورا» وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

العواصم‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬ورومانيا‭ ‬تدعم‭ ‬منح‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬فورا‮»‬‭ ‬وضع‭ ‬المرشح‭ ‬الرسمي‭ ‬لعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬

وقال‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬الأربعة‭ ‬ندعم‭ ‬منحها‭ ‬فورا‭ ‬وضع‭ ‬المرشح‭ ‬للعضوية‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬سيكون‭ ‬مصحوبًا‭ ‬بخريطة‭ ‬طريق‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭. ‬

وقال‭ ‬ماريو‭ ‬دراجي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬نفسه‭ ‬إن‭ ‬إيطاليا‭ ‬‮«‬تدعم‭ ‬انضمام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬روما‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وضع‭ ‬المرشح‭ ‬وستدعم‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬

لكنه‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬لنيل‭ ‬العضوية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬طويلا‭. ‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أوكرانيا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الأوروبية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تأمين‭ ‬إجماع‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمنحها‭ ‬وضع‭ ‬المرشح‭. ‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬أن‭ ‬يقرروا‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬يومي‭ ‬23‭ ‬و24‭ ‬يونيو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬سيمنحون‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وضع‭ ‬المرشح‭ ‬للعضوية،‭ ‬وهي‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مفاوضات‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬سنوات‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الجمعة‭ ‬توصيتها‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬لمقاومة‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬دونباس،‭ ‬أعلن‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬ستسلم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬مدافع‭ ‬قيصر‭ ‬إضافية‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مدافع‭ ‬ذاتية‭ ‬الدفع‭ ‬معروفة‭ ‬بدقتها‭ ‬وقابليتها‭ ‬للحركة‭. ‬

واضاف‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬‮«‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬مدفع‭ ‬قيصر‭ ‬تم‭ ‬تسليمها،‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارًا‭ ‬بتسليم‭ ‬ستة‭ ‬مدافع‭ ‬قيصر‭ ‬إضافية‮»‬‭. ‬

وابلغ‭ ‬زيلينسكي‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬انه‭ ‬يشك‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬التحدث‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لانهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القادة‭ ‬الاوروبيين‭ ‬‮«‬لست‭ ‬واثقا‭ ‬بان‭ ‬ثمة‭ ‬امكانية‭ ‬ليكون‭ ‬رئيس‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬مستعدا‭ ‬للإصغاء‭ ‬لأي‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

وماكرون‭ ‬المنخرط‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬يعد‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬النادرين‭ ‬الذين‭ ‬يتحدثون‭ ‬بانتظام‭ ‬مع‭ ‬بوتين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬استغرابا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬،‭ ‬ويقوم‭ ‬بصلة‭ ‬الوصل‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬زيلينسكي‭. ‬

وامس‭ ‬أشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستبعد‭ ‬التحاور‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬نحتاج‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬التحاور‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬لإحراز‭ ‬تقدم‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تسنح‭ ‬فرص‭ ‬فان‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬لاستئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬مفيد‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬ومشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭. ‬

أعلنت‭ ‬موسكو،‭ ‬امس،‭ ‬استعدادها‭ ‬للتفاوض‭ ‬واستئناف‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنها‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬ردا‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬مقترحاتها‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الروس‭ ‬فلاديمير‭ ‬ميدينسكي،‭ ‬إن‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬واستمرار‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مسلسل‭ ‬دعمها‭ ‬بالسلاح‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الغرب‭ ‬وواشنطن‮»‬‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬فقد‭ ‬أمريكيان‭ ‬تطوعا‭ ‬للقتال‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬روسيا‭ ‬أسرتهما،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬برلمانيون‭ ‬أمريكيون‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلتيهما‭. ‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭ ‬إن‭ ‬الكسندر‭ ‬دروكي‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬وأندي‭ ‬تاي‭ ‬هوين‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬وكلاهما‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ألاباما‭ ‬كانا‭ ‬يشاركان‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬خاركيف‭. ‬

وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬ألاباما‭ ‬تيري‭ ‬سيويل‭ ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬اتصلت‭ ‬والدة‭ ‬ألكسندر‭ ‬دروكي‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬المحاربين‭ ‬القدامى‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬تطوع‭ ‬لمساعدة‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬روسيا،‭ ‬بمكتبي‭ ‬بعدما‭ ‬فقد‭ ‬الاتصال‭ ‬بابنها‭ ‬منذ‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬زميلها‭ ‬روبرت‭ ‬أديرهولت‭ ‬أن‭ ‬عائلة‭ ‬أندي‭ ‬تاي‭ ‬هوين‭ ‬الجندي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مشاة‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ (‬المارينز‭) ‬قطع‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬والدة‭ ‬ألكسندر‭ ‬دروكي‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬إنهما‭ ‬‮«‬أسيرا‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تأكيد‮»‬‭ ‬ذلك‭. ‬وأضافت‭ ‬باني‭ ‬دروكي‭ ‬أن‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬وجوده‭ ‬مع‭ ‬الروس‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يمكنهم‭ ‬التحقق‭ ‬منه‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬مفقود‮»‬‭. ‬